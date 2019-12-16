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Свой взгляд: Сокращение числа перевозчиков оптимизировало вывоз ТКО в Архангельске

В Архангельске объем вывоза мусора на полигон за январь 2020 года на 1,4 процента (или 120 тонн) превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные привели в ООО «Спецавтохозяйство».

Как сообщил директор предприятия Юрий Сазонов, в первую неделю января прирост составил 12%, за две недели – 4,5%.

- Это говорит о том, что по сравнению с прошлым годом вывоз отходов осуществлялся оперативно, сразу, а не откладывался «на потом». Таким образом, в данном направлении ведется слаженная и эффективная работа, - отметил Юрий Сазонов.

В настоящее время вывозом мусора в городе помимо ООО «САХ» занимаются еще четыре организации – ООО ««Авто-Опт-Снаб»», ООО «Авто-Спец-Транс», ООО «Триколор» и ООО «Солар». Ранее эти функции выполняли 16 организаций.

Сокращение числа перевозчиков позволило существенным образом оптимизировать процесс вывоза твердых коммунальных отходов. Ни для кого не секрет, что до 1 января 2020 года практически повсеместно жители города наблюдали ситуацию, когда к одной контейнерной площадке подъезжали до четырех мусоровозов, принадлежащих разным перевозчикам, и каждый вывозил свой контейнер. Теперь перевозчики обслуживают город по закрепленным округам и территориям, не пересекаясь друг с другом на одной контейнерной площадке. Следует отметить, что на ООО «САХ» приходится 70% всех перевозок твердых коммунальных отходов, оно обслуживает Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский округа, округа Майскую горку и Варавино-Факторию. Также предприятие обслуживает Нефтебазу и деревню Талаги (Приморский район).

В настоящее время ведется работа по внедрению новых технологий по фиксации качества оказанных услуг по вывозу отходов. Предприятием закуплены для водителей мусоровозов специальные устройства, с помощью которых они будут фиксировать состояние мусорных контейнеров до и после уборки. Фотографии в онлайн-режиме передаются на специальный сервер, и сразу доступны для контроля качества оказания услуг.

…Еще один важный момент заключается в утилизации медицинских отходов. Для этого на территории полигона находится специальная печь, где они уничтожаются.

- Такого рода отходы привозят сюда на специальном грузовике. Это использованные шприцы, вата, бинты, капельницы и другие материалы, имеющие биологическое загрязнение. В печи они сжигаются до состояния пепла, который впоследствии размещается в специальном месте. Таким образом, все происходит в соответствии с экологическими требованиями, - подчеркнул Юрий Сазонов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

31 январь 11:53 | : Экономика

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