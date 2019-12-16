Россияне любят не только рубль

Герман Греф на днях посоветовал россиянам держать сбережения в рублях. Глава Сбербанка также признался, что большую часть своих накоплений хранит в национальной валюте. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение россиян к рублю, доллару и евро как средствам хранения сбережений. В опросе приняли участие представители экономически активного населения страны.
46% россиян согласились с Германом Грефом и назвали рубль лучшей валютой для накоплений. 22% респондентов проголосовали за доллар, 15% — за евро.
В том же интервью Герман Греф пояснил, что помимо накоплений в рублях у него есть накопления в долларах и евро. На вопрос Superjob, можно ли хранить часть сбережений в американской валюте, положительно ответили 45% россиян. В аналогичном опросе у евро практически столько же сторонников (43%). На вопрос, допустимо ли хранить часть накоплений в рублях, утвердительно ответили 55% россиян.
Исследования, проведенные ранее, свидетельствуют: чаще всего россияне называли рубль лучшей валютой для сбережений в мае 2015 года (53%), доверить национальной валюте часть накоплений чаще всего советовали в июне 2014 года (71%). В нынешнем январе выросла популярность доллара: в качестве лучшей валюты для накоплений его называют 22%, в качестве одной из составляющих мультивалютной корзины — 45%. Евро чаще всего называли лучшей валютой для сбережений в мае 2009 года (28%), о том, что часть накоплений целесообразно хранить в евро, чаще всего говорят сегодня (43%).
Новости с валютной биржи сегодня интересуют лишь четверть россиян: они предсказывают американской валюте к 1 февраля рост до 66,64 рублей. Пристальное внимание к колебаниям курса россияне демонстрировали в декабре 2014 года: тогда за новостями с валютной биржи следило вдвое большее число граждан (54%).