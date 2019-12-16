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Предприятие бывшего архангельского министра «съело» редкие биоресурсы

К такому выводу пришла Архангельская областная прокуратура, уличив Архангельский водорослевый комбинат в незаконной добыче редких водорослей.

Напомним, что Архангельским водорослевым комбинатом руководит бывший региональный министр сельского хозяйства Алексей Коротенков.

Следствием установлено, что на изготовление пищевого агар-агара пошло 13 тонн анфельция, водоросли, находящейся на грани уничтожения и запрещенной к промышленной добычи.

Ущерб природе оценен в 496 тысяч рублей и подлежит погашению из бюджета предприятия.

Кроме того, на комбинат наложен штраф в 25 тысяч рублей. Руководство пыталось обжаловать такое решение, но потерпело фиаско.

29 январь 12:27 | : Экономика / Скандалы

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