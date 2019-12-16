Предприятие бывшего архангельского министра «съело» редкие биоресурсы

К такому выводу пришла Архангельская областная прокуратура, уличив Архангельский водорослевый комбинат в незаконной добыче редких водорослей.
Напомним, что Архангельским водорослевым комбинатом руководит бывший региональный министр сельского хозяйства Алексей Коротенков.
Следствием установлено, что на изготовление пищевого агар-агара пошло 13 тонн анфельция, водоросли, находящейся на грани уничтожения и запрещенной к промышленной добычи.
Ущерб природе оценен в 496 тысяч рублей и подлежит погашению из бюджета предприятия.
Кроме того, на комбинат наложен штраф в 25 тысяч рублей. Руководство пыталось обжаловать такое решение, но потерпело фиаско.