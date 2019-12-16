Архангельская область: "Деревенские продукты" оказались фальшивыми. Через сеть "ВКонтакте" оперативники накрыли нелегальное производство"

Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу постоянно ведётся мониторинг не только правильности оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», но и информации о торговле продукцией и животными, размещённой в сети Интернет и печатных СМИ.
В ходе такого мониторинга в социальной сети «ВКонтакте» была выявлена группа «Деревенские продукты». В группе была размещена рекламная информация о продаже большого ассортимента животноводческой продукции от фермерских хозяйств Краснодарского края, Архангельской и Вологодской областей, - как через магазин, расположенный в г. Северодвинске, так и с доставкой на дом. Покупателю гарантировались качество и свежесть продукции с доставкой от производителя менее чем за 12 часов.
Государственными инспекторами Управления было установлено юридическое лицо, осуществляющее деятельность по указанному в интернете адресу. В результате анализа работы этого предприятия в ФГИС «Меркурий» было выявлено, что в адрес юридического лица не оформляются ветеринарные сопроводительные документы на рекламируемый товар.
На основании полученных данных Управлением было согласовано с органами прокуратуры проведение внеплановой выездной проверки предприятия в период с 21 января по 17 февраля 2020 г. В ходе надзорного мероприятия установлены грубые нарушения не только ветеринарного законодательства, но и требований технических регламентов.
Так, в помещении магазина практически вся животноводческая продукция, находящаяся на хранении и в реализации, не имела маркировки, содержащей сведения о производителе, условиях хранения, дате выработки и сроках годности продукции. Ветеринарные сопроводительные документы на эти товары (а именно мёд в ассортименте, рыба мороженая (навага, сёмга), икра нерки, молочные поросята мороженые, мясо птицы (кура, утка, индейка), сало и колбасные изделия) отсутствовали.
В подсобном помещении магазина было организовано производство сырых мясных полуфабрикатов в ассортименте (котлеты, люля-кебаб, тефтели и т.п.), тушёнки без декларирования соответствия в установленном порядке. Продукцию выпускали в обращение без упаковки и маркировки, содержащей сведения о производителе, условиях хранения, дате выработки и сроках годности.
Предприятие осуществляло деятельность без программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП. Прослеживаемость продукции была нарушена, поточность технологических операций при производстве не соблюдалась. Должным образом не было организовано уничтожение биологических отходов. Производственные сертификаты в ФГИС «Меркурий» на выпускаемую продукцию не оформлялись.
Со слов представителя организации, продукты фасовались и реализовывались путём доставки до подъезда по предварительным заявкам.
На всю обезличенную и незаконно произведённую продукцию общим весом 396,893 кг, а также 47 банок мёда по 0,75 л Управлением наложен арест. Представителю предприятия даны разъяснения об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту.
Проверочные мероприятия в настоящее время продолжаются. В действиях юридического лица и должностного лица предприятия усматриваются признаки административных правонарушений по ч. 2 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.