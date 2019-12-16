Администрация Архангельска пригрозила ПДУ за состояние Новгородского проспекта

Вчера директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Алексей Норицын оценил ход очистки от снега Новгородского проспекта. К нынешнему состоянию этой крупной магистрали накопилось множество претензий и у властей, и у горожан.
- Наиболее проблемный участок проспекта – между улицами Садовая и Вологодская. Здесь подрядчику, которым является Плесецкое дорожное управление, необходимо сосредоточить особые усилия. В первую очередь – произвести сколку льда с проезжей части, подрезку обочин до бордюрного камня и организовать последующий вывоз снега. Это нужно сделать в самое ближайшее время. Эта дорога была отремонтирована в рамках нацпроекта БКАД, и необходимо, чтобы ее содержание соответствовало критериям безопасности и качества, - подчеркнул Алексей Норицын.
Он отметил, что подрядной организации дан двухдневный срок на то, чтобы исправить имеющиеся недочеты и представить фотоотчет о проделанной работе. В противном случае власти оставляют за собой право применить к подрядчику штрафные санкции. Соответствующее требование было озвучено начальнику Архангельского участка ПДУ Артему Колосову. Тот, в свою очередь, пообещал, что сегодня на участок будет запущена специализированная техника и будут предприняты все меры для решения поставленной задачи.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)