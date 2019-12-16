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Харассмент в России не прижился

Руководитель исследовательского центра сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Наталья Голованова стала гостем программы «Сигналы точного времени» на «Радио России». Темой эфира были сексуальные домогательства и абьюз в России.

Согласно данным исследовательского центра SuperJob, россияне реже сталкиваются с харассментом.

«Судя по нашим исследованиям – а мы за последние 10 лет видим снижение цифр – проблемой это перестает быть. Если 11 лет назад о том, что пришлось пережить сексуальное домогательство на работе, жаловалось 12% россиян, сегодня эта цифра в 2 раза ниже – 5%», - рассказала Голованова.

При этом, по ее словам, чаще об этом говорят взрослые люди – вероятно, в силу большего опыта. В 2011 году 18% женщин и 6% мужчин говорили о том, что они сталкивались с сексуальными домогательствами на работе, в то время как сейчас это 8% и 3% соответственно.

«Мы опрашивали экономически активное население России старше 18 лет, людей с постоянной работой. Это 3000 респондентов из 441 населенного пункта России. Опрос свежий, мы делали его в начале января. Есть и другие цифры. Помимо харассмента есть еще абьюз. Там очень интересные данные: треть россиян говорят о том, что сталкивались с подобным насилием – и мужчины чаще, чем женщины», - отметила Голованова.

Она также отметила, что чаще всего люди переживали оскорбления, злоупотребление властью, унижение и психологическое давление.

                                                                                                                 

В то же время наблюдатели от редакции ИА RUSNORD полагают, что большинство респондентов не видят в сексуальных домогательствах на работе ничего особенного, считая их лишь продолжением своей личной жизни.

28 январь 08:18 | : Экономика

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