Капитан, капитан, улыбнитесь (на 320 000 руб). Лучшие вакансии на рынке труда Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Капитан судна - https://bit.ly/311oIVN (от 320 000 руб. на руки)
Территориальный менеджер - https://bit.ly/2uzA9rO (до 150 000 руб. на руки)
Главный механик - https://bit.ly/2GtougW (от 140 000 руб. на руки)
Директор HR-департамента - https://bit.ly/37BKF0o (от 120 000 руб. на руки)
Заместитель руководителя проекта (отдел судостроение) - https://bit.ly/36yTeaB (от 118 000 руб. на руки)