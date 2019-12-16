Фонд капремонта Архангельской области: Разбираем конкретные ситуации

Прием собственников директором Фонда капремонта Архангельской области – это всегда решение самых разных проблем. И консультация – по тому вопросу, с которым пришел человек.
23 января на прием к Александру Бараеву пришли сразу двое собственников с вопросами по начисленным пеням. В первом случае человек намеренно не платил взносы, мотивируя эти тем, что «не доверяю я вашим фондам». Потом все-таки всю сумму задолженности оплатил, а вот по пеням пришел просить их «списать». Однако Фонд капремонта не наделен полномочиями самостоятельно списывать пени – да, мы можем в исключительных случаях пойти на соглашение о рассрочке погашения долга, - и с этого момента пени начисляться не будут. Но для того, чтобы «простить пени», должны быть особые обстоятельства.
Похоже, с такими особыми обстоятельствами на прием пришел собственник небольшого магазина, расположенного в жилом доме по улице Титова,15. Квитанции по капремонту ему с момента покупки помещения, - а это 3 последних года, - не доставлялись. Буквально недавно хозяйке магазина их принесла соседка с той же улицы – целой пачкой – на сумму 55 тысяч рублей. Хозяйка, женщина в летах, не привыкшая копить долги, тут же сделала первый платеж на 12 тысяч рублей и пришла на прием к нашим консультантам. Учитывая обстоятельства, с ней было заключено соглашение о рассрочке, которое она обязалась соблюдать. Между тем, контрагент Фонда, Почта России, доставлять квитанции в этот дом обязана – по условиям договора. Поэтому в случае собственника магазина на Титова,15, заверил Александр Бараев, он поразбирается. О решении – сообщим. Если виновата Почта России, пени, конечно же, спишутся. А вот долг по взносам за капремонт собственник должен оплатить в полном объеме.
Несколько вопросов пришедших на прием к Александру Викторовичу людей касались возможности обследования их дома, которую предоставляет 774 приказ Минстроя России. Приказ касается внесения изменений в программу капремонта МКД, и дает право собственникам обратиться в Фонд с целью «подвинуть» свой дом в программе, конечно, при условии, что на это есть основания. Этим правом собственники пользуются. В данном случае речь идет о том, что люди, проживающие в деревянных домах на ул.Розы Люксембург, 60 и ул.Северодвинской,23 хотели бы провести обследование, чтобы им были выданы либо рекомендации по капремонту, либо – по признанию дома аварийным.
Дом на Северодвинской, 23, как рассказал Владимир Романович С., буквально валится во двор, в полах и на стенах – трещины. Это видно по предоставленным им фотографиям. Собственник говорит, что ситуация настолько плачевна, что он предполагает, что в этом году дом совсем упадет. Тем более, что он сам ползал под дом и видел, что сваи находятся в полуразрушенном состоянии.
«Скорее всего, такой дом будет признан экспертами аварийным и не подлежащим ремонту, - говорит Александр Викторович. Дом включен в краткосрочную программу 2020 года в части обследования, до 17 февраля должен быть заключен договор с подрядной организацией. Поэтому, несмотря на то, что собственники готовы были потратить на экспертизу свои деньги ради ускорения процесса выхода на межведомственную комиссию и признания дома аварийным, делать этого не стоит. Обследование будет проведено в рамках программы капремонта, а не за счет жильцов, как изначально полагал Владимир Романович. Срок исполнения таких договоров – 60 дней. Поэтому экспертное заключение по дому будет готово к концу апреля, и уже Фонд, а не собственники будут решать вопрос с муниципальным образованием об исключении его из программы и признания аварийным.
А вот собственники дома на ул.Розы Люксембург,60 хотели бы побороться за свой дом, считая, что, «если его отремонтировать, то им бы ничего другого и не нужно было» - никто не хочет переселения из центра города на окраины. Обследование дома запланировано в программе в 2021 году. Елена Геннадьевна Е., представляющая жителей дома, понимает, что все дома в округе уже признаны «аварийкой», но их деревяшечку они просят «поремонтировать». К сожалению, собственники зачастую не понимают, что капремонт фундамента сильно завязан на состояние других конструктивных элементов здания – стен, перекрытий, крыши и пр. Плюс эксперты всегда делают анализ древесины на биопоражение. 80% деревянного жилого фонда в Архангельске, пройдя через обследование Фонда, было рекомендовано признать аварийным и исключить из программы капремонта. Поэтому в случае Елены Геннадьевны и ее соседей – нужно подождать результатов обследования.
И расскажем еще об обращении одного посетителя – собственника коммерческого помещения в здании общежития на ул.Гагарина, 8. Этот дом несколько лет назад попал во все ленты архангельских новостей из-за трещины в стене.
Проблема в общей душевой на этаже, где из-за постоянных протечек и отсутствия ремонта вода разрушает перекрытия и стену. При этом жильцов не волновало, как и куда стекает вода. А она затапливала подвал, сильно разрушив инженерные системы, и подточила стену. Кое-как трещину заделали по инициативе собственников коммерческой недвижимости – их несколько на первом этаже здания. В 2016 году по их инициативе был разработан проект укрепления стены, они готовы были изыскать средства и решить проблему самостоятельно. Но почему-то тогда администрация города не дала им этого сделать, объяснить, что дом все равно стоит в программе капремонта. И уж если его делать – то делать целиком весь фасад. Сегодня трещина пошла дальше.
В 2019 году Фондом капремонта было заказано обследование и проект капремонта фасада дома на ул.Гагарина, 8. Стоимость проведения всех общестроительных мероприятий – порядка 25 млн рублей. Прогнозная собираемость взносов по этому дому за период действия регпрограммы – 16 млн. Но при существующем положении вещей, когда у собственников квартир/комнат – огромные долги перед Фондом, этих денег дом не соберет. Кроме того, предельная стоимость работ по дому, выше которой по ЖК Фонд не может выйти, - 13 млн рублей. Поэтому, если собственники не примут решение о дополнительном взносе, - а он должен быть в 2-3 раза выше существующего сегодня, - Фонд не сможет приступить к работам. Отметим, что при положительном решении общего собрания, это будет первый в Архангельске случай, когда собственники, находясь в «котле» Фонда, собирают средства под конкретные задачи.
Напомним, что директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев проводит личные приемы граждан ежемесячно. График приемов всегда можно посмотреть здесь - https://fond29.ru/about/customer-reception/ .