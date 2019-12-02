Аура Архангельска стала расти. Вверх

Жилой комплекс повышенной комфортности «Aура» строится холдингом «Аквилон Инвест» в центре Архангельска, в шаговой доступности от пешеходной улицы Чумбарова-Лучинского, набережной Северной Двины, в районе с высоким уровнем транспортной доступности.
В настоящее время на стройплощадке завершена прокладка наружных дренажных сетей гидроизоляция стен и монтаж плит перекрытия подвала. Выполняется кирпичная кладка стен 1-го этажа – 80%. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.
Проект жилого комплекса выполнен с учетом того, что он размещается внутри исторически сформированного жилого квартала, ограниченного пр. Чумбарова-Лучинского ул. Серафимовича – пр. Троицкий – ул. Иоанна Кронштадтского. Объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественный облик здания соответствует окружающему контексту существующей застройки, завершая и поддерживая многоэтажную часть квартала. В непосредственной близости есть все необходимые объекты социальной и культурной инфраструктуры.
ЖК «Aура» возводится из энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной стен до 770 мм, что гарантирует все необходимые аспекты благополучного проживания в современном городе: шумо- и теплоизоляцию, возможность планировать пространство своей квартиры по собственному вкусу и уверенность в том, что дом действительно построен на века. Цветовое решение фасадов продиктовано их конструктивом и выполнено с использованием современных материалов и технологий. Для облицовки фасадов применяется лицевой керамический кирпич трёх цветов.
Планировочные решения квартир в ЖК «Aура» выполнены с использованием передовой технологии «Разумные метры». Высота потолков составляет 3 м. Все квартиры сдаются с белой отделкой, что позволяет будущим жильцам самостоятельно воплотить свои пожелания по интерьеру дома. Продумывать дизайн и выбирать обои и сантехнику гораздо приятнее, чем вникать в особенности выполнение бетонной стяжки и межкомнатных перегородок. Возможен дозаказ чистовой отделки. Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом передовых требований по энергоэффективности, что обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей.
Архитектурное решение ЖК «Aура» позволяет организовать уютное дворовое пространство, обращенное на южную сторону, с комплексным благоустройством и озеленением. Предусматривается размещение большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками и ярким антитравматическим покрытием, в том числе детской площадки, выполненной из натурального дерева. Также во дворе организуется зона street workout с уличными тренажерами и турниками. В зоне отдыха для взрослых устанавливаются скамейками и малые архитектурные формы. Дворовая территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж».
Поскольку квартал имеет высокую плотность застройки, то проект жилого комплекса предусматривает наличие подземного паркинга для автомобилей, куда обеспечен доступ на лифте непосредственно из подъезда. Также предусмотрены гостевые стоянки для машин и велопарковка.