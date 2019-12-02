Политик: Концессия архангельского "Водоканала" все больше напоминает грандиозную аферу

Такую мысль высказала депутат Архангельского областного Собрания, лидер фракции «Справедливая Россия» Ирина Чиркова. На фоне смены вывески компании-концессионера – с «РВК-центр» на «РВК-Архангельск» - звучит настораживающе…
- Все ещё помнят, как под нажимом руководства региона депутаты Архгордумы, имеющие в прошлом созыве большинство от «Единой России», скандально согласовали передачу на 50 лет всей водоканальной системы Архангельска концессионеру - ООО «РВК-центр». Последний заявил инвестиционную программу, которую согласовали все стороны, и получил тариф. По инвестпрограмме в 2019 году РВК должен был вложить 698 млн рублей инвестиций без учета НДС. Однако по факту на 10.10.2019 реальное исполнение составляло всего 10 млн рублей. То ли силёнок не хватило, то ли желания исполнять обязательства не было. Встала проблема срыва инвестпрограммы, грозящая большими финансовыми потерями для РВК. Мы предложили обсудить этот вопрос в стенах Облсобрания, однако руководство РВК на встречу не явилось, сославшись на приезд в Архангельск главного акционера для решения вопроса с первым лицом области.
Решить не удалось. УФАС 20.11 отказала в согласовании изменений условий Концессионного соглашения, учитывая необоснованный перенос сроков по отдельным объектам водоснабжения и водоотведения, принадлежащих муниципалитету. Проще говоря, РВК «схитрил» - заменил строительство и реконструкцию так нужных для Архангельска объектов (которые требовали проектов и экспертиз) на банальные противоаварийные мероприятия и покупку дорогостоящей техники. Однако пришлось выкручиваться.
По требованию УФАС концессионер согласился инвестпрограмму откорректировать, убрав закупку техники и исправив мероприятия. Исполнение-2019, указанное в официальном ответе, я попросила прокомментировать специалистов. По их мнению, мероприятия могли быть просто «подогнаны» под нужную сумму: реального исполнения по разделу «водоснабжение» нет, все это перенесется на 2020-й. А вот цифра в 400 млн, потраченная на реконструкцию аварийных участков трубопроводов, вообще сейчас недоказуема. Ее можно было просто написать «с потолка».
Именно это и становится сейчас главной головной болью для администрации Архангельска, которая как концедент должна принять работы, якобы выполненные РВК по инвестпрограмме. И руководство города акты подписывать боится. Не хотят подставиться ни директор департамента транспорта и строительства, ни МУП «Водоочистка», которое принуждают дать заключение.
Ставить свои подписи чиновники опасаются по понятным причинам - они реально не участвовали в ходе строительства и реконструкции, не выезжали на объекты, не вели учёт объёмов, размеров, не контролировали процесс (показательные выступления для видеокамер не в счёт). Как они сейчас смогут оценить, качественно и правильно ли был построен объект?! Плюс никакая документация по строительству в горадмин не передавалась.
Действительно, теперь уже практически невозможно проверить, что сделано, а если и сделано, то непонятно, правильно или нет. Например, весной, когда начнётся таяние снега, могут обрушиться трубы, которые санировали под зиму второпях. Кто за это будет отвечать? Те, кто подпишет акты приёмки. Оно им надо?!
Руководство города эти риски прекрасно понимает. Но наверняка испытывает давление из «дома с оленем». Но ведь речь в данном случае идет о качестве жизни горожан, уставших и от повышающихся тарифов, и от постоянных аварий на сетях – что ни день, то один, то другой район Архангельска сидит обезвоженный.
Дальше - больше. Есть сведения, что РВК мечтает о второй концессии - по очистным сооружениям бывшего СЦБК, причем уже этим летом. Получить очистные, являющиеся стратегическим объектом, сейчас крайне выгодно - ими же потом любую власть шантажировать можно!