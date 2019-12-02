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О "летунах": В 40 лет ума нет и не будет

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров стал гостем программы «ОТРажение» на телеканале ОТР. Эфир был посвящен карьерным кочевникам.

 

Основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал о том, что на рынке труда много людей, которые занимаются не своим делом. По этой причине они находятся в поиске своей ниши и часто меняют работу. Именно эту категорию людей принято называть карьерными кочевниками. Это, по мнению Захарова, нормальное явление, если речь идет о людях моложде 25 лет.

«Если человек и в 40 лет не может определиться со своим призванием, то у него уже мало шансов добиться успеха. Человек, нашедший себя, не кочует - он поднимается вверх по карьерной лестнице или развивается в рамках своей специальности, приобретая богатый жизненный опыт и знания», - убежден Захаров.

При этом он также заостряет внимание на проблеме образования.

 «Около 60% получивших высшее образование в России ни одного дня не работали по специальности, полученной в ВУЗе. Зачастую люди в выборе учебного заведения шли по пути наименьшего сопротивления. Те из студентов, кто уже на втором курсе начал проходить стажировку по выбранной профессии и искать подработки в рамках своей специальности, по окончании ВУЗа обогнали своих сокурсников не на пять лет, а навсегда», - категорично заявил основатель SuperJob.

В рамках одного из вопросов была затронута тема частоты смены работы, которая воспринимается работодателем как нормальная.

«Если мы смотрим на молодых людей до 25 лет, то, если даже он меняет работу 3 раза в год, это воспринимается нормально. Человек ищет себя. На начальном этапе карьера движется вертикально  вверх довольно быстро. Но на каждом карьерном этапе движение вверх занимает все большее количество времени. Если в 40 лет человек раз в год меняет место работы - конечно, это воспринимается странно, ведь невозможно ничего значимого сделать за год в большой организации на руководящей должности», - отметил Захаров в эфире ОТР.

При этом абсолютно нормально воспринимается тот факт, что в 40 лет человек работает на том месте, куда пришел 20 лет назад. Президент SuperJob подтвердил, что абсолютное большинство на рынке труда представлено сотрудниками, находящимися на том же месте долгое время (95%). Захаров также отметил, что при этом они чувствуют себя абсолютно комфортно.  

22 январь 12:21 | : Экономика

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