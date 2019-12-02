ЖК «River Park»: Жить по-европейски

Проект благоустройства территории ЖК «River Park» по заказу холдинга «Аквилон Инвест» выполнен агентством ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга.
Внутреннюю территорию ЖК «River Park» планируется организовать по мировым стандартам исходя из принципа «Двор без машин» с дренажной системой по технологии «Двор без луж».
Для качественного обустройства территории холдинг «Аквилон Инвест» привлек агентство «Нескучный сад», которое поддержало идею и разработало проект уникальной парковой зоны внутри жилого комплекса.
- Агентство ландшафтной архитектуры «Нескучный сад» известно проектами благоустройства общественных городских пространств в Санкт-Петербурге, таких как: остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа. Идея благоустройства жилого комплекса восходит к месту расположения участка. ЖК «River Park» соединяет в названии два направления: близость воды и зеленой зоны. Участок, где расположен комплекс, находится у Северной Двины рядом со сквером на набережной, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
В концепции благоустройства предлагается интегрировать природные особенности окружения в урбанизированную среду по следующим направлениям: озелененный двор, являющийся продолжением сквера; создание подпорных стенок и холма для передачи атмосферы естественной природы и парка; зоны отдыха, разновозрастные детские площадки и многофункциональные спортивные комплексы из природных материалов, велопарковки.
При этом используется «Речной» стиль оформления: деревянный настил воспроизводящий палубу или причал, навесы в виде парусов; три игровые и спортивные зоны из голубого тартана напоминают воду, огражденную деревянной набережной-настилом, сиденья в виде кнехт и деревянные скамьи, с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и зоны общедоступного wi-fi.
Игровое оборудование подобрано с учетом всех детских возрастов, в нем также отображена «водная» идея – один из объектов площадки выполняется в виде лодки. Спортивное оборудование предназначается для активных занятий подростков и взрослых – это объекты для воркаута и уличные тренажеры.
Для озеленения предполагается использовать деревья - березу, липу, ель, а также рядовые и групповые посадки кустарника кизильника блестящего, спиреи, барбариса Тунберга, дерена белого. Кроме того, предусмотрена геопластика, установка вазонов, разбивка клумб с разнообразными многолетними цветами.
Напомним, что строительство ЖК «River Park» ведется на участке, приобретенном холдингом «Аквилон Инвест» по городской программе развития застроенных территорий. За счет холдинга было выполнено расселение и разборка расположенных здесь 4-х аварийных деревянных домов, жители получили квартиры или денежную компенсацию.
- Строительство жилого комплекса продолжается на основании действующих разрешительных документов. Работы по нулевому циклу ведутся по графику, продолжается устройство фундамента здания, осуществляется погружение свай, - прокомментировал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Всего строителям предстоит погрузить порядка 1600 свай. На сегодня уже забито 620 свай.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса площадью 34,5 тыс. кв. м, выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. Жилой комплекс состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. Всего в нем спроектировано 403 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов. Также предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов. Завершение строительства ЖК «River Park» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
При бронировании квартиры в ЖК «River PARK» до 31 января для клиента возможен вариант, когда ежемесячный платеж по ипотеке составит всего 9,3 тыс. рублей в месяц или 300 рублей в день*.
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