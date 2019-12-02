В России стало меньше пенсионеров. Не все доживают?

В 2020 году российских пенсионеров станет меньше минимум на 800 тысяч.
Речь о тех, кто достиг 60 и 55 лет соответственно, но теперь их выход на пенсию откладывается. И пропорция эта год от года будет увеличиваться. Об этом доложил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Однако, по словам чиновника, параллельно увеличилось число тех, кто уйдет на пенсию досрочно. В частности, это произойдет за счет многодетных матерей — с 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, а с 2023 года в 57 лет — матери троих детей.
Напомним, что с 1 января 2019 года в стране запущена пенсионная реформа. В ее рамках возраст выхода на пенсию в 2024 году постепенно будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются мужчины в возрасте от 60 до 65 лет, и женщины от 55 до 60 лет.
К слову, в обществе до сих пор не утихают споры на тему – когда современный человек должен отходить от активной деятельности, и имеет ли смысл вообще к этому стремиться.