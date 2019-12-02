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На 2-й очереди ЖК «PARUS» работает приемная комиссия

На 2-й очереди ЖК «PARUS» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске все общестроительные работы завершены в конце прошлого года. Сейчас на объекте работает приемная комиссия.

 

Напомним, что 9-12-ти этажный жилой комплекс общей площадью более 43 тыс. кв. м, построен на площади им. Давида Пашаева, завершает ее архитектурный облик, и является самым масштабным проектом холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов. Он расположен в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом находятся четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы.

1-я очередь ЖК «PARUS» (217 квартир) сдана в эксплуатацию в 2018 году. На 2-й очереди (429 квартир) все общестроительные работы завершены в конце прошлого года. Здание подключено ко всем инженерным сетям. На объекте работает приемная комиссия. Ведется подготовка к передаче квартир дольщикам.

Как отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков благоустройство придомовой территории будет выполнено в соответствии с утвержденным проектом.

- Те работы, которые можно выполнить по погодным условиям подрядчики сделали. Мы гарантируем, что в весенне-летний период благоустройство будет завершено в полном объеме, включая установку во дворе фонтана, который уже приобретен. Все квартиры будут переданы дольщикам в установленный договором срок, - подчеркнул Алексей Попков.

Жилой комплекс построен с использованием кирпича «Теплая керамика» - экологически чистого материала, который обеспечивает здоровый температурно-влажностный микроклимат в доме и длительное сохранение тепла. В доме установлен автоматизированный тепловой пункт, в квартирах – современные радиаторы с регуляторами. Для остекления окон применяются многокамерные стеклопакеты с селективным покрытием. Отделка парадных и холлов в ЖК «PARUS» выполнена по дизайнерскому проекту с использованием высококачественных природных материалов. Доступ на этажи обеспечивают бесшумные лифты импортного производства. В парадных дома предусмотрены  светопрозрачные входные группы, а организованная безбарьерная среда обеспечивает входы в подъезды и лифты с уровня земли.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в городе корабелов три жилых комплекса (5-ть домов) общей площадью около 60 тыс. кв. м. Также компания приобрела земельный участок площадью 10,7 тыс. кв. м. в районе улицы Орджоникидзе. В настоящее время администрацией Северодвинска выдан градостроительный план участка, ведется проектирование многоэтажного жилого комплекса. Кроме того, холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает варианты комплексной застройки территорий в Северодвинске, включающие возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство общедоступных рекреационных зон.

20 январь 15:36 | : Экономика

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