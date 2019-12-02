"ИЛИМ" решил одарить Коряжму сорока миллионами

Группа «Илим» в 2019 году направила около 90 миллионов рублей на поддержку социальной сферы Коряжмы и 11 лесообеспечивающих районов Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. Финансирование проектной деятельности шло через благотворительный фонд «Илим-Гарант».
«Все программы 2019 года профинансированы в полном объеме и в сроки, согласно финансовому плану, – сообщила редакции «ТК» директор филиала «Западный» благотворительного фонда «Илим-Гарант» Вера Пуртова. – Помимо изначально запланированного объема финансирования на поддержку социальных проектов в прошлом году фонд дважды принимал решения о выделении дополнительных средств Коряжме. Летом пять миллионов рублей было направлено на замену теневых навесов в детском саду №5 «Журавлик». На условиях государственно-частного партнерства приобретен автобус для перевозок детей. 4,5 миллиона рублей направлено на приобретение современного оборудования для тренажерного зала спорткомбината «Олимп». В декабре из резервного фонда выделено 6,5 миллиона на замену покрытия и закупку иллюминации на площадке для проведения городских массовых праздников (в народе называемой вертолетной) и 2,5 миллиона рублей – на приобретение спортоборудования для «Олимпа».
«Журавлик» стал пятым дошкольным образовательным учреждением города, где Группа «Илим» поддержала проект обустройства уличной территории детских садов. В 2019 году здесь оборудованы десять прогулочных площадок, на каждой взамен старых деревянных веранд установлены новые теневые навесы и малые архитектурные формы (детские горки, машинки, песочницы, скамейки). А на средства экономии, образовавшейся в результате электронных торгов, удалось оборудовать спортивную площадку для воспитанников сада.
Одним из самых масштабных по объемам работ и финансирования стал проект энергоэффективности в сфере образования (около 10 миллионов рублей). В прошлом году в 12 зданиях детских садов старые окна заменены на современные. В 2020-м планируется заменить 248 окон в четырех зданиях и в 2021-м еще 204 в четырех зданиях.
При финансовой поддержке Группы «Илим» новым современным оборудованием пополнилась лаборатория электроники и электротехники Коряжемского индустриального техникума.
Школьный стадион и картинг-трасса
С 2017 года идет реализация проекта создания спортивно-технической зоны школы №1. За это время на его мероприятия Группа «Илим» направила около 10 миллионов рублей.
В минувшем году начаты работы по обустройству картодрома: установлены ограждение, освещение, и сейчас всё готово для асфальтирования. «Это будет лучшая картинг-трасса на Северо-Западе», – с уверенностью говорит Вера Пуртова. С реализацией проекта, его завершат в 2021 году, в Коряжме можно будет проводить соревнования самого разного уровня, а насладиться экстремальной ездой смогут не только спортсмены, но и любители. В планах организовать прокат картов, чтобы проверить себя на виражах мог любой желающий.
«Строительство школьного стадиона, картинг-трассы идет в рамках концепции обустройства набережной, разработанной администрацией города. Реализация поэтапна, поэтому со временем мы построим и лыжероллерную трассу», – рассказала о планах Вера Пуртова.
Поддержка здравоохранения
В 2019 году с участием благотворительных средств приобретено современное рентген-оборудование (С-дуга) для Коряжемской городской больницы. Закуплена новая стоматологическая установка для хирургического кабинета стоматологической поликлиники. «Её преимущества уже оценили и врачи, и пациенты, – говорит главный врач Коряжемской стоматологической поликлиники Елена Коцюба. – Она мощнее, система освещения намного лучше, что в нашей работе очень важно. Кроме того, на сэкономленные в ходе аукциона средства мы еще закупили стоматологический стол с ультрафиолетовой лампой для хирургического кабинета».
Планы на 2020 год
Фонд «Илим-Гарант» традиционно поддерживает программы развития детского и любительского спорта, помощи детям-инвалидам, проекты сфер образования, здравоохранения, культуры.
«За последние пять лет на поддержку проектов Коряжемского культурно-досугового центра направлено восемь миллионов рублей. Большая часть из них – на проведение ремонтных работ, – привела цифры Вера Пуртова. – В 2020 году планируется обновить большой зрительный зал: закупить новые театральные кресла».
Через фонд «Илим-Гарант» получают поддержку проекты организации творческих фестивалей в нашем городе.
На межрегиональный уровень вышел фестиваль военно-патриотической песни «Дорогами войны», традиционно собирают творческих людей со всей округи фестивали «Поленница» и «Танцующий апрель». Благодаря финансовой помощи Группы «Илим» самодеятельные коллективы КДЦ и юные таланты детской школы искусств нашего города имеют возможность принимать участие в конкурсах и фестивалях регионального, российского и международного уровней.
«В 2020 году будут профинансированы работы по обустройству баскетбольной площадки около школы №5. Постепенно мы будем приводить школьные стадионы в надлежащий вид в соответствии с требованиями времени. Продолжим оснащение современными игровыми комплексами территорий детских садов», – планами на этот год завершила разговор директор филиала «Западный» БФ «Илим-Гарант». На реализацию мероприятий социальных программ в 2020 году планируется направить более 72 миллионов рублей. В том числе на территории Коряжмы – 40,4 миллиона.