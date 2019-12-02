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"Нам хлеба не надо...". Кто искал работу на новогодних каникулах в Архангельской области?

Опрос, проведенный Службой исследований HeadHunter с 11 по 16 января 2020 года среди 3 010 российских соискателей показал, что 59% работников из разных регионов страны не трудились 31 декабря. Причем 52% работающих соискателей сообщили, что в течение новогодних каникул им не приходилось приступать к рабочим обязанностям. Еще 14% работали постоянно, а 34% опрошенных — время от времени. Подавляющее большинство респондентов провели каникулы дома (85%). Каждый десятый путешествовал по России, посетили за границу лишь 4%. Интересно, что 29% работников поддерживают идею сокращения новогодних каникул.

Аналитики HeadHunter Северо-Запада решили выяснить, кто искал работу на новогодних каникулах, и для кого за период длительных выходных в Архангельской области было открыто больше всего вакансий.

Активнее всего с начала года ведут себя на рынке труда компании из отрасли розничной торговли. В период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года они разместили 53% вакансий от общего числа предложений о работе в Архангельской области. В пятерке лидеров также работодатели из отраслей товаров народного потребления (11%), строительства и недвижимости (6%), IT и телекоммуникаций (5%), продуктов питания (5%).

Самый высокий спрос на новогодних каникулах был зафиксирован на представителей сфер продаж (44% от общего рынка вакансий), медицины и фармацевтики (19%), административный персонал (8%), специалистов транспорта и логистики (7%).

Большая часть вакансий была ориентирована на соискателей без опыта работы (60%). С другой стороны, требования к наличию опыта работы от 1 до 3 лет встречались в 35% вариантах занятости.

Если говорить об оплате труда, в 42% «новогодних» вакансий были указаны зарплаты от 20 000 рублей, в 31% - 35 000 рублей. В 17% предложений о работе в регионе отмечено денежное вознаграждение от 55 000 рублей.

Что касается активности самих соискателей, то больший интерес к открытому рынку труда в начале года проявляли представители сферы продаж (18% от всех резюме, обновленных с 31 декабря по 8 января в Архангельской области), начинающие специалисты и студенты (15%), производственные работники, соискатели из сектора транспорта и логистики и административный персонал (по 7%).

В 46% резюме ожидаемый уровень заработных плат варьировался от 20 000 до 40 000 рублей. Еще 23% кандидатов указали зарплату от 40 000 до 60 000 рублей и 10% – до 20 000 рублей. Остальные 9% соискателей, которые искали работу на новогодних праздниках на hh.ru, рассчитывали на доход от 60 000 до 80 000 рублей.

Что интересно, на 57% открытых «мужских» резюме приходилось 43% «женских». Каждое третье резюме (38%) принадлежало соискателям в возрасте 18-30 лет, 30% - 30-40 лет, почти каждое четвертое – специалистам 40-50 лет. Кроме того, увеличилось число резюме от кандидатов более зрелого возраста: 50-60 лет (7%). Вышли на рынок труда в поиске временной работы даже подростки от 14 до 18 лет (3%).

По аналитике hh.ru, на текущий момент в Архангельской области на одну вакансию в среднем претендуют 5-6 человек, что говорит об умеренном уровне конкуренции в пользу работодателя.

20 январь 10:19 | : Экономика

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