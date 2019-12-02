"У советских собственная городость". Разнос от начальства для россиян контрпродуктивен

Каждый восьмой сотрудник утверждает, что начальство ежедневно портит ему настроение. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob совместно с журналом Forbes выяснил, часто ли руководство портит настроение подчиненным и как это сказывается на качестве работы. В социологическом опросе приняли участие 3000 сотрудников российских компаний из всех регионов страны.
Лишь 29% россиян могут похвастаться тем, что начальство никогда не портило им настроение. 55% сотрудников отмечают, что подобные ситуации периодически происходят: у 13% — ежедневно, у 14% — несколько раз в неделю, у 15% — несколько раз в месяц, еще у 13% — несколько раз в год. В силу небольшого профессионального опыта реже других на критику начальства жаловалась молодежь: 36% сотрудников моложе 24 лет никогда не сталкивались с подобным поведением руководства.
Мужчинам чуть чаще, чем женщинам, портит настроение начальство. «Женщины, как известно, эмоционально более устойчивы, чем мужчины. Они просто не обращают внимания на то, по поводу чего часть мужчин начинает расстраиваться», - объясняет этот факт основатель Superjob Алексей Захаров.
Разносы от начальства негативно влияют на качество работы — отмечают 47% россиян, которые уже сталкивались с подобным поведением. 41% утверждает, что критика не влияет на результат работы. И лишь 4% взбучка от руководителя заставляет трудиться лучше: «Конструктивная критика полезна». По данным Superjob, словесный «пинок» чаще приводит к положительным сдвигам в работе россиян в возрасте 35—44 лет и сотрудников с зарплатой от 80000 руб.: по 6% из них утверждают, что критика руководства стимулирует их к новым трудовым свершениям.