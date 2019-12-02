Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"У советских собственная городость". Разнос от начальства для россиян контрпродуктивен

Каждый восьмой сотрудник утверждает, что начальство ежедневно портит ему настроение. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob совместно с журналом Forbes выяснил, часто ли руководство портит настроение подчиненным и как это сказывается на качестве работы. В социологическом опросе приняли участие 3000 сотрудников российских компаний из всех регионов страны.

Лишь 29% россиян могут похвастаться тем, что начальство никогда не портило им настроение. 55% сотрудников отмечают, что подобные ситуации периодически происходят: у 13% — ежедневно, у 14% — несколько раз в неделю, у 15% — несколько раз в месяц, еще у 13% — несколько раз в год. В силу небольшого профессионального опыта реже других на критику начальства жаловалась молодежь: 36% сотрудников моложе 24 лет никогда не сталкивались с подобным поведением руководства.

Мужчинам чуть чаще, чем женщинам, портит настроение начальство. «Женщины, как известно, эмоционально более устойчивы, чем мужчины. Они просто не обращают внимания на то, по поводу чего часть мужчин начинает расстраиваться», - объясняет этот факт основатель Superjob Алексей Захаров.

Разносы от начальства негативно влияют на качество работы — отмечают 47% россиян, которые уже сталкивались с подобным поведением. 41% утверждает, что критика не влияет на результат работы. И лишь 4% взбучка от руководителя заставляет трудиться лучше: «Конструктивная критика полезна». По данным Superjob, словесный «пинок» чаще приводит к положительным сдвигам в работе россиян в возрасте 35—44 лет и сотрудников с зарплатой от 80000 руб.: по 6% из них утверждают, что критика руководства стимулирует их к новым трудовым свершениям.

20 январь 07:02 | : Экономика

Главные новости


Наши во власти. Мама нового премьер-министра России родом из Архангельской области
Дмитрий Медведев: Мы так поняли Путина. Россия осталась без Правительства
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (121)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20