Администрация Архангельска положительно оценила первые дни работы «ЭкоИнтегратора»

Глава города Игорь Годзиш:
«Хочу поблагодарить и регоператора и перевозчиков за хороший уровень организации работы, стремление к взаимодействию. Мы ожидали больших трудностей в первые дни вхождения в новую схему, но удалось решить многие из них оперативно. Были предсказуемы и те сложности, которые возникли после праздников. Оптимизация работы транспортных компаний, замена контейнерного парка — эти меры должны принести свои плоды. Закупка контейнеров — как стандартных, так и больших бункеров — в Архангельске будет продолжена. А в дальнейшем нам необходимо решить вопрос с отсеками для крупногабаритных отходов: как бы часто не вывозился мусор, все равно именно здесь остается ощущение захламленности. Мы будем искать альтернативу таким открытым отсекам».
Напомним, единый региональный оператор по утилизации ТКО приступил к исполнению своих обязательств с 1 января текущего года. С первых дней «ЭкоИнтегратор» столкнулся с противодействием со стороны отдельных перевозчиков отходов и прочих игроков мусорного «рынка», желающих и дальше диктовать свои условия. Но пока с использованием собственных ресурсов успешно их преодолевает.