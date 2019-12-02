Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске строятся социальные дома

Муниципальные контракты на проектирование и строительство двух многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья заключены в 2019 году с ООО «СтройЦентр». Подрядчик уже вышел на площадки.

Об этом сообщил начальник управления градостроительства и земельных отношений администрации Северодвинска Антон Кириллов.

- Согласно подписанным муниципальным контрактам, в 2019 году ООО «СтройЦентр» выполнил проектирование двух многоквартирных домов, - напомнил он.

В квартале 018 (вместо снесённого дома № 9 на улице Республиканской) будет возведён трёхэтажный дом. В настоящее время подрядчик занят подготовительными работами для формирования котлована под забивку свай.

В новостройке будет 32 квартиры, а площадь жилья составит 1,8 тысячи квадратных метра.

На эти цели направлено 88 миллионов 922 тысячи рублей, из которых 69 миллионов 825 тысяч рублей - средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, региональный бюджет добавил 1 миллион 425 тысяч рублей, а местный - 17 миллионов 672 тысячи рублей.

В квартале 014 в районе домов № 40 и 42 на улице Индустриальной должен появиться кирпичный дом переменной этажности (четыре - пять этажей) за 208 миллионов 679 тысяч рублей. Доля Фонда составила 170 миллионов 192 тысячи рублей, из областного бюджета перечислено 3 миллиона 473 тысячи рублей, а в местном бюджете предусмотрена сумма в 35 миллионов 14 тысяч рублей.

В этом доме разместятся 82 квартиры, а площадь жилых помещений составит 4,2 тысячи квадратных метра. На объекте уже приступили к формированию свайного фундамента.

Добавим, что программа федерального Фонда содействия развитию ЖКХ рассчитана на 2019 - 2025 годы. В городе корабелов за это время нужно переселить в новые квартиры жителей 78 домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.

Напомним, что по программе переселения в конце 2019 года «СтройЦентр» построил и ввёл в эксплуатацию пятиэтажный дом № 16 на улице Советской. В нём 66 квартир, площадь которых составляет более 4 тысяч квадратных метров.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

17 январь 13:05 | : Экономика

Главные новости


«Губернаторы, нельзя же так работать!». Путин о бедности, детях и людях на местах
Холопы и шелупонь. Жириновский как рентген российского общества
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (104)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20