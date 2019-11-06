«ЭкоИнтегратор» отчитался о результатах первой недели своей работы

Официально к выполнению своих обязанностей региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор» приступил с 1 января 2020 года.
За период праздников с 1 по 5 января только в Архангельске было вывезено 1264 тонны твердых коммунальных отходов (ТКО). Это на 95 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно на всей территории Архангельской области задействовано 114 единиц техники, работают более 390 человек.
На горячую линию регоператора поступило 553 обращения. Каждое обращение занесено в автоматизированную систему управления. По адресам, с которых поступают нарекания, направляются дополнительные машины. Работа перевозчиков контролируется и жителями, и отделом эконадзора регионального оператора.
Следует отметить, что не во всех городах и районах Архангельской области реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала гладко. Часть перевозчиков и объектов размещения ТКО оказались не готовы работать с 1 января по требованиям федерального закона и территориальной схемы обращения с отходами. Сложности связаны с крайне сжатыми сроками подготовки к старту. Однако в некоторых районах области жители столкнулись с проблемами, созданными искусственно.
- Трудности, и в первую очередь технического характера, мы испытывали в Котласе и Котласском районе, Вельске, Ленском районе и Урдоме, но в результате слаженных действий нам удалось их преодолеть, – рассказывает генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий Назаров. – Так, 2 января в Котласский район для вывоза ТКО были направлены дополнительно шесть автомобилей, с 3 января заработал местный полигон для размещения, а 5 января мы приступили к работе на всех остальных названных мною территориях.
Проблемы возникли не только из-за невыхода перевозчиков на маршруты, но и в связи с тем, что региональному оператору не были в полном объеме переданы адреса и координаты всех контейнерных площадок – поиск контейнеров ведётся в постоянном режиме с привлечением жителей и представителей муниципалитетов.
Первую неделю 2020 года работа по организации вывоза ТКО велась буквально в ручном режиме, подчас в тесном взаимодействии с жителями, перевозчиками, сотрудниками объектов размещения и муниципальных органов власти. Благодаря этому к концу первой недели нового года ситуация нормализовалась практически по всей территории области.
Горячая линия регионального оператора по обращению с ТКО продолжает свою работу. Если вы столкнулись с нарушениями в сфере обращения с ТКО (переполненными контейнерными площадками, нерегулярным вывозом мусора), сообщите об этом по телефону горячей линии 8(8182) 63-70-04 (ежедневно с 9:00 до 21:00), сообщением в Viber, WhatsApp или Telegram по номеру 8-965-734-70-04 или в соответствующем разделе официального сайта регионального оператора www.eco-tko.ru.