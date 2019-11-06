Самые вкусные зарплаты по Архангельской области в новом году

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Технический директор – https://bit.ly/2QwCpIZ (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)
Программист 1С - https://bit.ly/2FrJi80 (от 80 460 руб. до вычета налогов)
Инженер-механик (суперинтендант) - https://bit.ly/35mB5fO (от 80 000 руб. до вычета налогов)
Руководитель группы магазинов (супервайзер) - https://bit.ly/2FrPixj (от 60 000 до 120 000 руб. до вычета налогов)
Врач общей практики - https://bit.ly/2N06wpE (от 60 000 руб. до вычета налогов)