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Самые вкусные зарплаты по Архангельской области в новом году

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Технический директор – https://bit.ly/2QwCpIZ (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

Программист 1С - https://bit.ly/2FrJi80 (от 80 460 руб. до вычета налогов)

Инженер-механик (суперинтендант) - https://bit.ly/35mB5fO (от 80 000 руб. до вычета налогов)

Руководитель группы магазинов (супервайзер) - https://bit.ly/2FrPixj (от 60 000 до 120 000 руб. до вычета налогов)

Врач общей практики - https://bit.ly/2N06wpE (от 60 000 руб. до вычета налогов)

 

07 январь 09:26 | : Экономика

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