"Геракл" сдулся". "ЭкоИнтегратор" спасает Котлас от новогоднего мусорного коллапса

В ходе новогодних праздников выяснилось, что неофициальную столицу Архангельской области некому убирать от мусора.
Как выяснили наши источники в Котласе, компания «Геракл», ранее занимавшаяся вывозом ТКО и проигравшая конкурс на замещение вакантной должности регионального оператора из-за небрежно оформленных конкурсных документов, с наступлением нового года манкирует своими обязанности. В результате чего мусорные контейнеры оказались переполненными, горожане оставляли мешки рядом с ними.
За дело взялся «ЭкоИнтегратор», выигравший упомянутый выше конкурс. Уже 2-го января в город от компании прибыло 6 единиц специальной техники.
Сейчас обстановка нормализуется.