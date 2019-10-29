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"Геракл" сдулся". "ЭкоИнтегратор" спасает Котлас от новогоднего мусорного коллапса

В ходе новогодних праздников выяснилось, что неофициальную столицу Архангельской области некому убирать от мусора.

Как выяснили наши источники в Котласе, компания «Геракл», ранее занимавшаяся вывозом ТКО и проигравшая конкурс на замещение вакантной должности регионального оператора из-за небрежно оформленных конкурсных документов, с наступлением нового года манкирует своими обязанности. В результате чего мусорные контейнеры оказались переполненными, горожане оставляли мешки рядом с ними.

За дело взялся «ЭкоИнтегратор», выигравший упомянутый выше конкурс. Уже 2-го января в город от компании прибыло 6 единиц специальной техники.

Сейчас обстановка нормализуется.

05 январь 13:05 | : Экономика / Скандалы

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