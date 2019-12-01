С песней Цоя. Архангелогородка Олеся Шилова стала победителем конкурса «Синяя птица»

Участие воздушной гимнастки из столицы Поморья во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица» стало возможным благодаря поддержке Благотворительного фонда «Аквилон Инвест».
Всероссийский конкурс детских талантов «Синяя птица» впервые был проведен телеканалом каналом «Россия» в 2015 году. Автором идеи и ведущей является Дарья Златопольская. В жюри конкурса известные российские артисты: Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Светлана Безродная, Олег Погудин. С самого начала шоу юных талантов пользуется неизменной популярностью: зрители с удовольствием погружаются в атмосферу праздника и с волнением следят за выступлением будущих звезд. За пять сезонов участниками проекта стали более 200 детей со всей страны. В этом сезоне на сцену «Синей птицы» вышло 40 конкурсантов.
Олеся Шилова всегда мечтала стать известной цирковой артисткой. С 5 лет она занималась в Архангельском детском образцовом цирке «Весар» молодежного культурного центра «Луч» и свободное от уроков время отдавала своему главному увлечению – цирковому искусству. Олеся в совершенстве освоила воздушную лиану, акробатику, одноколесный моноцикл и показала на конкурсе юных талантов «Синяя птица» все свои навыки. Талантливую архангелогородку поддержал Благотворительный фонд «Аквилон Инвест».
- Мы искренне рады, что Олеся не просто вышла в финал конкурса, но стала его победительницей. Всегда хочется помогать и поддерживать настоящие таланты, которые прославляют наш Архангельск. Уверен, что у Олеси впереди – большие успехи и новые достижения в цирковом искусстве. Сегодня ей аплодировала вся страна, завтра ее встретит овацией весь мир! – сказал, поздравляя Олесю Шилову с победой, председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Выступление Олеси под музыку песни Виктора Цоя «Перемен» было по достоинству оценено жюри - и впервые в «Синей Птице» победила воздушная гимнастка. Зрители замерли от восторга - сложнейшие трюки над огнем она выполняла легко и с улыбкой. И без страховки.
- Страха не было, было огромное волнение. Но мы очень долго к этому готовились. Я все время провожу в цирке, в манеже. Много занимаюсь. И со мной всегда мой талисман – плюшевый оранжевый мишка, - рассказала Олеся Шилова.
Педагог Олеси – Анастасия Щербань была рядом с ней во время подготовки номера и на съемках программы. Она очень переживала за свою воспитанницу, ведь номер был представлен на суд многомиллионной аудитории федерального телеканала и на его выполнение давался один дубль – без права на ошибку. Выступать Олесе пришлось в непривычных декорациях, под «живой оркестр» и над пылающим огненным пламенем. Юной северянке удалось проявить спортивную выдержку.
- «Синяя птица» доказывает, что цирк - это целый образ. Мой дедушка был барабанщиков в цирке, я вырос в цирке. Я знаю, какой это труд. Знаю, как это может делаться. Ведь у нас же один дубль - за эти три минуты нужно показать все, что ты умеешь. И номер поставлен блестяще, - оценил номер Олеси член жюри, пианист Денис Мацуев. Его коллега солист балета Большого театра Николай Цискаридзе отметил яркую музыкальность Олеси, а актер Сергей Безруков – несомненный уровень профессионального мастерства.
После выхода в финал Олеся и ее педагоги совместно с московскими режиссерами экстренно приготовили новый номер. Для выступления срочно потребовалось приобрести специальный реквизит. Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» оказал помощь в создании нового образа – северной Русалки со сложными акробатическими элементами на 13-метровой высоте. В финале конкурса жюри единогласно назвало выступление Олеси Шиловой «Номером мирового уровня».
Победа в конкурсе стала настоящим подарком – 30 декабря Олеся отметила свое 17-летие. Сейчас она является студенткой легендарного Училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева. Впереди у юной архангелогородки – новые победы и достижения под куполом самых известных цирков России и мира.