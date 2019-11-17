«Аквилон Инвест» завершает строительство в Поморье порядка 50 тыс. кв. м жилья

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» остается крупнейшим застройщиком Архангельской области.
В текущем году в Архангельске компанией досрочно сдан в эксплуатацию ЖК «Зеленый квартал-2» площадью 10,3 тыс. кв. м, готовится к вводу в строй 1-я очередь первого в регионе эко-комплекса «Грин Парк» площадью 11 тыс. кв. м, завершаются работы на самом большом объекте в Северодвинске – ЖК «Парус» площадью 27,7 тыс. кв. м.
В 2019 году «Аквилон Инвест» продолжил укреплять свои позиции на рынке девелопмента. В столице Поморья и Северодвинске строится 16 жилых комплексов общей площадью около 250 тыс. кв. м. В этом году компания вывела на рынок недвижимости региона сразу 6 новых жилых комплексов. В столице Поморья началось возведение пяти объектов, и еще одного – в городе корабелов. Общая площадь этих домов составляет почти 110 тыс. кв. м.
В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 46 тыс. кв. м современного жилья.
В Санкт-Петербурге объем ввода жилья в этом году составит 85 тыс. кв. м. Также в городе на Неве началось строительство сразу трех жилых комплексов общей площадью 200 тыс. кв. м и двух детсадов. Важным шагом для холдинга стал выход на рынок столицы – летом 2019 года холдинг приступил к реализации первого проекта «Аквилон PARK» в Новой Москве общей площадью 82,5 тыс. кв. м.
Холдинг «Аквилон Инвест» ведет свою деятельность на рынке девелопмента уже 16 лет. За это время было построено и сдано в срок более 100 объектов недвижимости общей площадью порядка 2 млн. кв. м. Это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Сейчас в портфеле компании – около 1 млн кв. м строящейся недвижимости. Холдинг входит в ТОП-25 девелоперов России, занимает лидирующие позиции по объемам строительства в Архангельской области и входит в число десяти крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. В этом году «Аквилон Инвест» стал пятикратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России».