Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Аквилон Инвест» приглашает в гости на новогодние праздники

Офисы холдинга в Архангельске и Северодвинске будут работать в праздничные дни.

 

Центральный офис в Архангельске на ул. Попова, 14, 6 этаж, тел. 8 (8182) 65-00-08 и офис в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85 к. 1, тел. 8 (8184) 52-00-00 открыты:

28 декабря с 9.00 до 20.00
29 декабря с 11.00 до 17.00
30 декабря с 9.00 до 17.00
31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные
3-6 и 8 января с 11.00 до 17.00
с 9 января - по обычному графику.

В январе холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения квартир в Архангельске и Северодвинске*. Покупатели могут выбрать либо полную чистовую отделку в подарок, либо скидку в сумме до 500 тыс. рублей.

Чистовая отделка включает в себя: отделку потолка, стены - оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники.
В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым, элегантный темный «Шоколад» в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком, или скандинавский стиль «Графит» в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым.

 

*Сроки проведения акции с 01.01.2020 по 31.01.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Сумма 500 000 руб. рассчитывается исходя из площади квартиры 93.95 кв. м в Архангельске и 86.39 кв. м в Северодвинске  и размера скидки 5000 руб./кв. м. Отделка в подарок и скидка 500 000 руб. не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой», Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29 :22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО СЗ «РТЗ-Инвест», Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

27 декабрь 12:50 | : Экономика

Главные новости


Мусор против денег, или Что московский политтехнолог потерял на станции Шиес?
А вы все про Вареника… Путин снова в упор не видит Шиес и не только
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (237)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20