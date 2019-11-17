«Аквилон Инвест» приглашает в гости на новогодние праздники

Офисы холдинга в Архангельске и Северодвинске будут работать в праздничные дни.
Центральный офис в Архангельске на ул. Попова, 14, 6 этаж, тел. 8 (8182) 65-00-08 и офис в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85 к. 1, тел. 8 (8184) 52-00-00 открыты:
28 декабря с 9.00 до 20.00
29 декабря с 11.00 до 17.00
30 декабря с 9.00 до 17.00
31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные
3-6 и 8 января с 11.00 до 17.00
с 9 января - по обычному графику.
В январе холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения квартир в Архангельске и Северодвинске*. Покупатели могут выбрать либо полную чистовую отделку в подарок, либо скидку в сумме до 500 тыс. рублей.
Чистовая отделка включает в себя: отделку потолка, стены - оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники.
В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле - сочетание мягких светлых оттенков с белым, элегантный темный «Шоколад» в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком, или скандинавский стиль «Графит» в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов - сочетание мягких оттенков серого с белым.
*Сроки проведения акции с 01.01.2020 по 31.01.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Сумма 500 000 руб. рассчитывается исходя из площади квартиры 93.95 кв. м в Архангельске и 86.39 кв. м в Северодвинске и размера скидки 5000 руб./кв. м. Отделка в подарок и скидка 500 000 руб. не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой», Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29 :22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО СЗ «РТЗ-Инвест», Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф