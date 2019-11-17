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Страсти по красной икре. РОссельхознадзор информирует: есть можно... если осторожно

В дополнение к информации о выявлении в Архангельской области контрафактной красной икры, расфасованной в жестяные банки объемом 95 и 140 гр., производителем которой обозначено предприятие ООО «Ванда», Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует, что нарушений в обороте красной икры от других производителей в Архангельской области в настоящий момент не обнаружено.

Таким образом, к другим рыбо- и морепродуктам, реализуемым предприятиями в Архангельской области ИП Михайловой Н.Н. (г. Архангельск), ООО «Восход» (г. Котлас), ИП Владимировой О.С. (г. Северодвинск), претензий со стороны Управления не имеется.

Что касается партий контрафактной красной икры, обнаруженной в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий», напоминаем, что в настоящий момент они изъяты из оборота и арестованы, то есть, в продаже отсутствуют.

 

26 декабрь 15:40 | : Экономика

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