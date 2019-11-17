Страсти по красной икре. РОссельхознадзор информирует: есть можно... если осторожно

В дополнение к информации о выявлении в Архангельской области контрафактной красной икры, расфасованной в жестяные банки объемом 95 и 140 гр., производителем которой обозначено предприятие ООО «Ванда», Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует, что нарушений в обороте красной икры от других производителей в Архангельской области в настоящий момент не обнаружено.
Таким образом, к другим рыбо- и морепродуктам, реализуемым предприятиями в Архангельской области ИП Михайловой Н.Н. (г. Архангельск), ООО «Восход» (г. Котлас), ИП Владимировой О.С. (г. Северодвинск), претензий со стороны Управления не имеется.
Что касается партий контрафактной красной икры, обнаруженной в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий», напоминаем, что в настоящий момент они изъяты из оборота и арестованы, то есть, в продаже отсутствуют.