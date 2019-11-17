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Из аэропорта "Архангельск" начинают летать в Котлас

С 13 января 2020 года рейсы в Котлас, выполняемые 2-м Архангельским объединенным авиаотрядом, будут осуществляться из аэропорта Архангельск (Талаги).

Рейсы будут совершаться на самолете Л-410 два раза в неделю – по понедельникам и средам. Вылет из аэропорта Архангельск будет производиться в 9:30 мск, а обратный рейс из аэропорта Котлас в 13:10 мск.

По такому расписание воздушное сообщение между Котласом и Архангельском будет осуществляться до 25 апреля 2020 года.

С понедельника, 30 декабря будет открыта предварительная продажа билетов на эти рейсы. Билеты можно будет приобрести на сайте аэропорта Васьково (http://2aoao.ru), в аэропорту Архангельск (Талаги). Онлайн продажа билетов начинается за 14 дней до дня вылета в 9:00 по московскому времени и прекращается накануне дня вылета в 19:00.

Теперь авиасообщение вновь связало север и юг Архангельской области, это позволит жителям и гостям Архангельской области быстрее преодолевать большие расстояния.

26 декабрь 14:39 | : Экономика

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