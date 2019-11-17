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Уточнение по тарифам на вывоз ТКО по Архангельской области с 1 января 2020 г.

Как мы сообщали ранее, утверждены тарифы на вывоз мусора в регионе. Их уточненный список:

Многоквартирные дома

в городах с населением более 12 тыс. чел

120 руб

Индивидуальные жилые дома

в городах с населением более 12 тыс. чел

76 руб

Многоквартирные дома

в городах с населением менее 12 тыс. чел

73 руб

Индивидуальные жилые дома

в городах с населением менее 12 тыс. чел

63 руб

Домовладения в сельских населенных пунктах

52 руб

 

По этому виду услуги в льготную категорию попадает самый широкий спектр жителей области: многодетные семьи, ветераны войны и труда, инвалиды, ликвидаторы радиационной опасности и т.д.

Напоминаем, что региональным оператором ТКО по Архангельской области является ООО «ЭкоИнтегратор».

26 декабрь 13:27 | : Экономика

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