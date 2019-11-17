Уточнение по тарифам на вывоз ТКО по Архангельской области с 1 января 2020 г.

Как мы сообщали ранее, утверждены тарифы на вывоз мусора в регионе. Их уточненный список:
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Многоквартирные дома
в городах с населением более 12 тыс. чел
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120 руб
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Индивидуальные жилые дома
в городах с населением более 12 тыс. чел
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76 руб
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Многоквартирные дома
в городах с населением менее 12 тыс. чел
|
73 руб
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Индивидуальные жилые дома
в городах с населением менее 12 тыс. чел
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63 руб
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Домовладения в сельских населенных пунктах
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52 руб
По этому виду услуги в льготную категорию попадает самый широкий спектр жителей области: многодетные семьи, ветераны войны и труда, инвалиды, ликвидаторы радиационной опасности и т.д.
Напоминаем, что региональным оператором ТКО по Архангельской области является ООО «ЭкоИнтегратор».