У сирот Архангельска в будущем году появится надежда

Надежда получить собственное жилье.
Пока же в этой очереди томится около 700 выпускников детских домов.
В этом году ключи от квартир (закон запрещает селить эту категорию очередников в коммуналки во избежании маргинализации общества) получили 47 человек, многие из которых уже отпраздновали новоселье.
Мэр Архангельска Игорь Годзиш:
«В этом году Архангельск получил больший объем средств на реализацию этой суперважной задачи. На следующий год финансирование увеличивается, что позволит приобрести еще больше квартир. Сейчас в очереди порядка 700 человек, которые имеют право на квартиру как дети-сироты. И мы очень надеемся, что в дальнейшем объем средств будет возрастать».