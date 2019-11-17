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У сирот Архангельска в будущем году появится надежда

Надежда получить собственное жилье.

Пока же в этой очереди томится около 700 выпускников детских домов.

В этом году ключи от квартир (закон запрещает селить эту категорию очередников в коммуналки во избежании маргинализации общества) получили 47 человек, многие из которых уже отпраздновали новоселье.

Мэр Архангельска Игорь Годзиш:

«В этом году Архангельск получил больший объем средств на реализацию этой суперважной задачи. На следующий год финансирование увеличивается, что позволит приобрести еще больше квартир. Сейчас в очереди порядка 700 человек, которые имеют право на квартиру как дети-сироты. И мы очень надеемся, что в дальнейшем объем средств будет возрастать».

26 декабрь 11:31 | : Экономика

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