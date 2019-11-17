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Скажи мусору – нет! Новый год и Рождество под присмотром «ЭкоИнтегратора»

С 1 января 2020 года согласно Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области будет осуществляться Региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».

С 30 декабря 2019 года в Региональном операторе по обращению с ТКО начнет свою работу оперативный штаб, в который войдут руководители всех управлений регоператора, а также ответственные специалисты в районах Архангельской области. Возглавит работу штаба генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор” Анатолий Назаров.

Штаб регионального оператора будет отслеживать ситуацию на местах, коммуницировать с органами местного самоуправлениями, структурами регионального правительства. Главная задача работы оперативного штаба - обеспечить бесперебойный вывоз коммунальных отходов на обслуживаемой территории в длинные новогодние праздники.

С 1 по 9 января 2020 года, будет работать “горячая линия”, на которую жители области смогут сообщить о проблемах с вывозом ТКО.

Многоканальный номер “горячей линии” Регионального оператора по обращению с ТКО:
8 (8182) 63-70-04,
 8(965)734-70-04 (Viber, WhatsApp и Telegram).

“Горячая линия” будет работать: 1 января с 13.00 до 21.00, в остальные дни 9.00 до 21.00.

26 декабрь 08:31 | : Экономика

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