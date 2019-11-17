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Страна трудоголиков: более половины россиян не отгуляли отпуск в уходящем году

Практически 6 из 10 работающих россиян к концу года не успели использовать дни оплачиваемого отпуск в полном объеме. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в преддверии нового года выяснил, какое количество дней оплачиваемого отпуска останется у россиян к 31 декабря и принимают ли работодатели меры по ликвидации неотгулянных отпусков. В опросе приняли участие 3000 работающих россиян и 500 представителей компаний из всех округов России.

 

58% работающих россиян не успеют израсходовать оплачиваемый отпуск в полном объеме, в среднем у них остается 17 неотгулянных дней. Только 30% респондентов к концу года используют все дни положенного отпуска.

Чем выше уровень дохода, тем больше среди россиян тех, кто не успел полностью отгулять оплачиваемый отпуск: 51% среди респондентов с зарплатой до 30 тыс. руб. и 62% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц. У мужчин к концу года накопилось больше дней неиспользованного отпуска, чем у женщин: в среднем 18 и 16 дней соответственно.

Почти 40% работодателей не предпринимают никаких мер по ликвидации дней неиспользованных отпусков сотрудников. 28% представителей кадровых служб стараются влиять на этот процесс: напоминают сотрудникам об оставшихся днях отпуска, выплачивают компенсацию за неотгулянные дни, но чаще всего остатки неиспользованного отпуска просто переносятся на следующий год.

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года, количество дней неиспользованного оплачиваемого отпуска у россиян увеличилось: в среднем 15 дней 9 лет назад и 17 дней сегодня.

26 декабрь 08:23 | : Экономика

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