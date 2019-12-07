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Архангельск: Новые цифры в коммунальных квитках волнуют меньше Шиеса








Как известно, с 1 января на всей территории Поморья изменяется тариф на вывоз коммунальных отходов, проще говоря, мусора.

Изменится-то на всей, но везде на ту же сумму. Например, жители поселка Урдома, что рядом со скандальной станцией Шиес, будут платить в два раза меньше архангелогородцев.

Собственно, в ежегодном повышении коммунальных тарифов в сторону увеличения нет ничего нового, это происходит по всей стране. В Поморье вывоз мусора подорожает до 120 рублей с человека. Это означает, что средняя семья из четырех человек будет «выбрасывать» в мусорную корзину почти 500 рублей. Прежде даже в областной столице эти цифры не превышали 100−200 рублей.

Впрочем, повышение дифференцировано, и распределяется в зависимости от формата населенного пункта, в котором проживает абонент услуги. Так, если жители областной столицы и еще нескольких крупных промышленных городов региона будут платить по 120 руб. с человека в месяц, то в населенных пунктах численностью менее 12.000 человек, эта услуга будет стоить 73 рубля с человека, а в сельской местности — еще меньше, всего 52 рубля с человека. Именно столько заплатят за услуги регоператора в поселке Урдома. населенных пунктах численностью менее 12.000 человек, эта услуга будет стоить 73 рубля с человека, а в сельской местности — еще меньше, всего 52 рубля с человека. Именно столько заплатят за услуги регоператора в поселке Урдома.

Вместе с ростом тарифов в Архангельске появятся и две установки по сжиганию отходов — инсинераторы. Один из них построят на Бревеннике, а второй — на Кего. Отходы от их деятельности планируется размещать на существующих мусорных полигонах и тех, что появятся в перспективе в пределах Большой агломерации.

Задача для психологов: почему жителей Архангельска больше волнует ситуация в сотнях километрах от их дома, чем суммы, которые придется выплачивать из собственного кармана?

24 декабрь 11:28 | : Экономика

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