В Поморье появился «хозяин мусора». Его имя – «ЭкоИнтегратор»

С 1 января 2020 года согласно Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления», деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области будет осуществляться Региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».
Фактически это означает конец анархии в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Отныне услугу по утилизации мусора оказывает исключительно региональный оператор. В основе деятельности регионального оператора - четкое соблюдение законодательства и экологических норм в работе.
Для контроля работы перевозчиков, процессов выгрузки контейнеров на контейнерной площадке, решения возникших проблем с подъездом спецтранспорта к контейнерной площадке, а также оперативного реагирования на сигналы жителей, региональным оператором внедрена Автоматизированная система управления. АСУ “Управление отходами” обеспечивает полную прозрачность деятельности по обращению с отходами. Это требование федерального закона.
В декабре перевозчики начали работать с программно-аппаратным комплексом автоматизированная система «Управления отходами», с помощью которого будет осуществляться постоянный контроль за их работой: в режиме «онлайн» будут отслеживаться маршруты движения мусоровозов, которые оснащены системой ГЛОНАСС, а также будет вестись учет всего вывезенного мусора с мест накопления, и объемов размещенного мусора на полигонах. Система позволяет отслеживать четкое соблюдение маршрута согласно действующей территориальной схеме обращения с ТКО.
Новшество, на которое потребитель услуги в скором времени обязательно обратит внимание - водитель мусоровоза не только загружает содержимое контейнера в машину, но и производит фотофиксацию ситуации на площадке до и после погрузки,- так операторы диспетчерского центра Регионального оператора видят, что перевозчик не оставил после себя рассыпанного мусора. Обратит, прежде всего, потому, что станет значительно чище на прилегающей к его дому территории.
Кроме АСУ “Управление отходами” контролировать перевозчиков поможет и “горячая линия” Регионального оператора по обращению с ТКО: каждый житель может позвонить, задать любой интересующий вопрос, пожаловаться на сбои в работе перевозчиков.
Многоканальный номер “горячей линии” Регионального оператора по обращению с ТКО: 8 (8182) 63-70-04, 8(965)734-70-04 (Viber, WhatsApp и Telegram).