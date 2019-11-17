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Константин Щемелинин: 31 декабря – битва за праздник

В последнее время активизировалась дискуссия о том, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем в России. На мой взгляд, данный вопрос следует рассматривать комплексно. 

Во-первых, 31 декабря — это уже фактически не рабочий день; в этот день мало кто действительно работает. Во-вторых, выходной 31 декабря — это возможность для людей комфортно подготовиться к встрече Нового года. 

Кроме того, выходной 31 декабря позволяет организовать полноценные зимние каникулы россиянам с двумя праздниками (Новый год и Рождество Христово). Такие каникулы могут длиться с 31 декабря по 7 января или даже по 10 января, и целью таких каникул должен стать полноценный отдых россиян от тягот зимы — выспаться, поехать в гости, отправиться в Сочи или Крым, полететь к теплому морю и так далее. Потому что дальше будут крещенские морозы и самый тяжелый месяц в году — февраль: месяц революций и авитаминоза. 

Так что 31 декабря не только следует сделать выходным, но также сделать полноценные зимние каникулы (с 31.12 по 07.01 или с 31.12 по 10.01). 

Идеальным было бы сделать так, чтобы россияне получали бы деньги перед этими зимними каникулами, ибо какой отдых безе денег? В принципе и сейчас существует премии по итогам года, но для полноценного зимнего отдыха эти премии должны выдаваться большинству россиян. Те, кто трудился в течение года, вряд ли откажутся от премии под Новый год и длительных каникул! 

Такая вот картина получается с выходным 31 декабря, который сам по себе не столь и важен, а вот в комплексе оказывается очень и очень важным

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia.ru)

23 декабрь 13:04 | : Экономика

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