Константин Щемелинин: 31 декабря – битва за праздник

В последнее время активизировалась дискуссия о том, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днем в России. На мой взгляд, данный вопрос следует рассматривать комплексно.
Во-первых, 31 декабря — это уже фактически не рабочий день; в этот день мало кто действительно работает. Во-вторых, выходной 31 декабря — это возможность для людей комфортно подготовиться к встрече Нового года.
Кроме того, выходной 31 декабря позволяет организовать полноценные зимние каникулы россиянам с двумя праздниками (Новый год и Рождество Христово). Такие каникулы могут длиться с 31 декабря по 7 января или даже по 10 января, и целью таких каникул должен стать полноценный отдых россиян от тягот зимы — выспаться, поехать в гости, отправиться в Сочи или Крым, полететь к теплому морю и так далее. Потому что дальше будут крещенские морозы и самый тяжелый месяц в году — февраль: месяц революций и авитаминоза.
Так что 31 декабря не только следует сделать выходным, но также сделать полноценные зимние каникулы (с 31.12 по 07.01 или с 31.12 по 10.01).
Идеальным было бы сделать так, чтобы россияне получали бы деньги перед этими зимними каникулами, ибо какой отдых безе денег? В принципе и сейчас существует премии по итогам года, но для полноценного зимнего отдыха эти премии должны выдаваться большинству россиян. Те, кто трудился в течение года, вряд ли откажутся от премии под Новый год и длительных каникул!
Такая вот картина получается с выходным 31 декабря, который сам по себе не столь и важен, а вот в комплексе оказывается очень и очень важным
Константин Щемелинин, крымский писатель