Фонд капремонта Архангельской области: Бараев ведет прием

19 декабря по графику личных приемов прием граждан вел директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.
К Александру Викторовичу можно обратиться по любым вопросам, касающимся капремонта.
Расскажем о двух случаях – они разные, при этом с подобными вопросами могут столкнуться собственники других домов.
Пример первый – Архангельск, ул.Галушина,28/2
Так, в ходе личного приема к директору обратилась староста дома по ул.Галушина,28/2 Татьяна Егоровна О. В ее доме в 2019 году были заменены лифты и произведен капитальный ремонт системы теплоснабжения. В доме установлен умный тепловой узел с погодозависимым оборудованием. Это уже позволяет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и существенно экономить на платежах за отопление. Подрядная организация несет пятилетние гарантийные обязательства на выполненные работы, гарантия на оборудование дается его заводом изготовителем.
К сожалению, в этом девятиэтажном доме не получилось заменить стояки отопления ни в одном из подъездов. По существующим нормативным документам, регламентирующим капитальный ремонт МКД в Архангельской области, замена стояка не производится в случае, если кто-то из собственников не предоставил допуск для проведения работ. Это – проблема большинства многоквартирных домов. Но если в пятиэтажках еще есть шанс договориться с соседями, то в многоэтажных домах, как показывает практика, это невозможно. Проанализировав данную тенденцию и связанные с этим проблемы подрядчиков, занимающихся капремонтом внутридомовых инженерных сетей, на уровне Правительства области было принято решение об исключении замены стояков из обязательных видов работ по капремонту. С 2020 года при капремонте систем водоотведения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения замена внутриквартирных стояков производиться не будет. Все работы будут касаться только общего имущества дома. Вместе с тем ничего не мешает собственникам по решению общего собрания произвести замену стояков – за дополнительный взнос.
Староста дома на Галушина, 28/1 озабочена тем, что в их доме не вышло заменить стояки при ремонте системы ТСН, несмотря на ее личную разъяснительную работу с соседями. «Как теперь быть, поможет ли нам при необходимости это сделать управляющая компания?», - спрашивает она директора Фонда.
Некоторые УК занимаются заменой стояков – все зависит от учета денежных средств, которые им поступают от конкретного дома по статье «содержание общего имущества дома». В этой статье надо понимать долю текущего ремонта – и считать, вести переговорный процесс с УК. В ряде случаев УК согласится поменять стояки по текущему ремонту, но может быть и так, что жителям придется собрать деньги на материалы, а слесари УК выполнят работы именно в рамках текущего ремонта.
То же самое с крышей дома – капремонт не придет сюда до 2032 года. Поскольку в доме уже произведены дорогостоящие работы по замене лифтов и ремонту системы ТСН, заниматься текущим ремонтом кровли нужно управляющей компании. Вместе с тем, закон не ограничивает собственников от проведения капремонта своего имущества как вне Фонда, так и в рамках Фонда – все вопросы, в том числе о допвзносе решаются на общем собрании. В случае, если заказчиком по решению собственников будет Фонд капремонта, его специалисты составят смету и рассчитают срок и сумму платежа, который необходимо собрать, чтобы произвести выбранный вид работ.
Пример 2, пр.Дзержинского,11
О «драме» этого дома мы уже писали летом 2018 года, подробности можно прочитать здесь https://fond29.ru/news/23072018-3/?sphrase_id=11756. Суть такова: уйдя на спецсчет, собственники не платили за капремонт, и пришли к тому, что накопили не только долги в несколько тысяч, но и очень приличные пени. Спецсчет тем и отличается от «котла», что собственники несут по нему ряд обязательств. В том числе – по печати и доставке квитанций. Тем не менее, общим собранием собственники не определили уполномоченное лицо на эти действия. Активистам данного дома сотрудниками Фонда ситуация неоднократно разъяснялась: являясь владельцем специального счета для данного дома, Фонд обеспечивал формирование квитанций. Собственникам – возможно с помощью управляющей организации оставалось решить вопрос печати и доставки. Этого сделано не было – и люди несколько лет не платили взносы за капремонт, за исключением 40 человек, которые, понимая ситуацию, лично приходили в Фонд, получали квитанции и производили оплаты. Как только неплатежи достигли критической отметки, вмешалась ГЖИ – дом обязан был вернуться в «котел». Фонд посчитал все долги - собственники получили квитанции с весьма внушительными цифрами – по основному долгу и пеням. Все это происходило летом 2018 года.
Понимая ситуацию и сложность для многих оплаты всей суммы в квитанциях, Фонд капремонта предложил собственникам вариант годовой рассрочки платежа. При этом было четко обозначено – пени не прощаются, но вместе с основными средствами аккумулируются на счете дома. В дальнейшем собственники снова могут принять решение о переходе на спецсчет – и уйти туда со всеми своими деньгами. Отметим, что в других ситуациях Фонд идет на рассрочку на полгода, здесь же было сделано исключение, - именно для того, чтобы людям было легче справиться с этой нагрузкой. Директор Фонда Александр Бараев тогда лично ездил на встречу с жителями дома, разговор был долгий и обстоятельный, всем пришедшим были выданы образцы заявлений, которые нужно было заполнить и принести в офис Фонда. Часть собственников пришла и оформила рассрочку, другая – и это относится в основном к пенсионерам-льготникам – сегодня оказалась в ситуации, когда посыпались судебные решения и заблокированы социальные выплаты в связи с уклонением от уплаты взносов…
Что нам делать? – спрашивает Александра Викторовича староста дома Татьяна Васильевна К.
Первое, что следует сказать в такой ситуации – проблему нужно решать, когда она только возникла, а не ждать ее усугубления, которое мы наблюдаем сегодня. Если есть судебные решения по конкретным собственникам – уже ничего не сделать – деньги будут списываться судебными приставами. Если же по каким-то гражданам судебных решений пока нет – им рекомендуется как можно быстрее прийти в офис Фонда на ул.Урицкого, 1, оф.402/1 и написать заявления о рассрочке – и тогда Фонд сможет отозвать документы у судебных приставов, основываясь на их заявлениях, что они готовы полностью погасить долг в добровольном порядке.
Напомним, что директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Викторович БАРАЕВ проводит личный прием граждан ежемесячно, также работу с собственниками помещений ведут его замы и начальник юридического отдела. График приемов на месяц всегда можно посмотреть здесь: https://fond29.ru/about/customer-reception/. Кроме того, в рабочие дни можно получить консультации специалистов финансового отдела, они принимают граждан с 9 до 17 часов по адресу фонда в Архангельске на ул.Урицкого, 1, оф.402/1. Гражданам, проживающим в районах области, можно задать вопросы по телефону «горячей линии» 8(8182)45-71-21 или воспользоваться сервисом «Подать обращение» на сайте Фонда https://fond29.ru/useful-services/send-feedback/.