Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Промышленный альпинист в Архангельске - герой-высотник за 45 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, промышленный альпинист в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 64 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре 47 000 рублей и в Петрозаводске -  46 000 рублей в месяц.

Суть профессии промышленного альпиниста можно описать в нескольких словах: ремонтные и эксплуатационные работы на высоте. Сюда входит:

  1. мойка стекол и стен зданий;
  2. покрасочные работы;
  3. ремонт различного оборудования;
  4. монтаж и демонтаж конструкций (рекламных баннеров, стендов, плакатов, металлоконструкций, осветительных приборов и проч.);
  5. заделка швов, штукатурные работы;
  6. уборка снега и льда.

Промышленных альпинистов привлекают даже для кронирования деревьев (обрезки сучьев) и спасения кошек с высоких веток. Одним словом, обязанностей у альпиниста масса.

Хорошие специалисты обучены работать на любой высоте и при любых погодных условиях. Норма жизни для промышленного альпиниста – постоянные выезды на вызовы, либо посменная работа на договорной основе. Трудятся они в составе фирм, предоставляющих подрядные услуги по уборке, чистке, монтажу высотных конструкций.

По понятным причинам «высокий сезон» у промышленных альпинистов начинается с наступлением теплого времени года – весной, летом и ранней осенью у них больше всего заказов. Гораздо меньше работы в зимнее время.

Тем не менее навыки промышленного альпиниста нужны в электроэнергетике (починка высоковольтных линий), ремонте вышек сотовой связи, теле и радиовещания. В таких организациях труд альпинистов востребован круглый год.  

20 декабрь 08:30 | : Экономика

Главные новости


Пух раздора: Представитель WWF в Ненецком округе «задним счетом» устраняет конкурентов
Расходы Архангельска: Депутаты внесли свои коррективы в бюджет города
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (176)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20