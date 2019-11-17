Промышленный альпинист в Архангельске - герой-высотник за 45 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, промышленный альпинист в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 70 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 64 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 43 000 рублей, в Сыктывкаре 47 000 рублей и в Петрозаводске - 46 000 рублей в месяц.
Суть профессии промышленного альпиниста можно описать в нескольких словах: ремонтные и эксплуатационные работы на высоте. Сюда входит:
Промышленных альпинистов привлекают даже для кронирования деревьев (обрезки сучьев) и спасения кошек с высоких веток. Одним словом, обязанностей у альпиниста масса.
Хорошие специалисты обучены работать на любой высоте и при любых погодных условиях. Норма жизни для промышленного альпиниста – постоянные выезды на вызовы, либо посменная работа на договорной основе. Трудятся они в составе фирм, предоставляющих подрядные услуги по уборке, чистке, монтажу высотных конструкций.
По понятным причинам «высокий сезон» у промышленных альпинистов начинается с наступлением теплого времени года – весной, летом и ранней осенью у них больше всего заказов. Гораздо меньше работы в зимнее время.
Тем не менее навыки промышленного альпиниста нужны в электроэнергетике (починка высоковольтных линий), ремонте вышек сотовой связи, теле и радиовещания. В таких организациях труд альпинистов востребован круглый год.