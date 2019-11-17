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«Адмирал Кузнецов» сгорел полностью (в финансовом плане)

Ущерб от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» фактически равен его стоимости.

К такому выводу пришли независимые эксперты, определив убытки от инцидента в астрономическую сумму – 95 миллиардов рублей.

- Сегодня такой корабль с учетом срока службы, износа и без вооружения стоит около 110 миллиардов рублей - практически столько же, во сколько оценивается ущерб. Оглашенная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ, - комментирует ситуацию издание «Коммерсант».

Впрочем, по мнению ряда наблюдателей «Адмирал Кузнецов» снова будет введен в строй. Не ради сохранения боеспособности Северного флота, с ней и так все в порядке, а из-за легендарности корабля. Короче, ради понтов.

Напомним, Пожар на авианесущем крейсере начался утром 12 декабря во время сварочных работ – искра попала на разбросанную рядом промасленную ветошь. Кроме огромного материального ущерба, есть потери и среди личного состава - 14 человек получили травмы различной степени тяжести, два офицера погибли.


19 декабрь 08:39 | : Экономика / Происшествия

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