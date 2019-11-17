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ООО "ЭкоИнтегратор": Вам пора и нам пора заключать договора (на вывоз мусора)

С 1 января 2020 года, согласно Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления», деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области будет осуществляться Региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».

 Это означает, что в регионе начнет действовать новый порядок регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Отныне услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывает исключительно региональный оператор.

 В соответствии с Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ №1156 организации и индивидуальные предприниматели должны заключить договор на вывоз ТКО до 1 января 2020 года. Для этого необходимо направить заявку региональному оператору и документы для заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов.

 В настоящее время регоператор ведет прием заявок на заключение договора от индивидуальных предпринимателей и организаций, которым будет оказана услуга по сбору и транспортировке ТКО. В ООО «ЭкоИнтегратор» создан абонентский отдел по работе с юридическими лицами, который осуществляет консультирование по заполнению заявки. С формой заявки, списком необходимых для заключения договора документов можно ознакомиться на сайте компании (www.eco-tko.ru) в разделе «Потребителям».

 Обращаем внимание, договоры, заключенные после начала деятельности Регионального оператора с иными лицами и организациями на оказание услуг по обращению с ТКО, являются недействительными.

 Региональный оператор предлагает юридическим лицам, еще не заключившим договор на оказание услуг по обращению с ТКО, обратиться в абонентский отдел для консультации по вопросу заключения договора. Заявку на заключение договора юридические лица могут направить на электронный адрес: dogovor@eco-tko.ru. Получить консультацию можно по тел.:  8 (8182) 63-70-02.

 Скачать форму заявки и договора можно с официального сайта Регионального оператора по обращению с ТКО: www.tko-eco.ru.

19 декабрь 07:45 | : Экономика

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