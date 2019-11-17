Только под снос! Часть деревянных домов в Архангельской области не подлежат капремонту

150 деревянных домов в Архангельской области не подлежат ремонту по результатам обследований, проведенных в 2019 году. Из 237 МКД, по которым эксперты давали свое заключение о ремонтопригодности или рекомендации на признание домов аварийными, только 87 попали в капремонт. Остальные исключаются из программы.
По 2020 году в плане обследования – 108 МКД. Поскольку аукционы по ряду объектов были сыграны в текущем году, уже известно, что по пяти домам мнение экспертов однозначно – они должны быть признаны аварийными. Это дома в с.Холмогоры на ул.Племзаводской, 4а и 9 и на ул.Шубина, 26 и 25, а также один дом в Вельске на ул.Карпеченко,31. Еще по двум домам – на ул.Ломоносова,67а и ул.Племзаводской, 6а в Холмогорах специалисты дали рекомендации по проведению капитального ремонта фундамента, как основного элемента, отвечающего за жизнеспособность дома.
«Первые годы реализации программы капитального ремонта мы начинали выполнение мероприятий без специализированной оценки состояния домов. Брали ту информацию, которую предоставили органы местного самоуправления, и на ее основе планировали работы. Но при выходе подрядной организации на объект и вскрытии конструкций выяснялось, что ситуация с домом более плачевная, чем мы изначально предполагали. Приходилось увеличивать финансирование, проводить дополнительные аукционы, потому что объем работ вырастал в разы, - рассказывает директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - Можно сказать, что подобный сценарий развивался с большей частью деревянного жилфонда. Поэтому в 2017 году мы решили самостоятельно проводить оценку текущего состояния домов, чтобы выяснить, подлежат ли они вообще капитальному ремонту? Эти мероприятия мы назвали «экспертное обследование дома». И теперь весь деревянный жилищный фонд, независимо от того, с каким видом работ он входит в программу, мы сначала обследуем. Через открытый аукцион привлекаем экспертную организацию, сотрудники которой описывают состояние конструктивных элементов дома, применяя, в соответствии с ГОСТом, установленные нормы. Серьезное отхождение от этих норм и является основанием для отказа от ремонта дома».
Заметим, что Фонд не признает дом аварийным – это дело межведомственной комиссии, которая организуется органами местного самоуправления.
«Мы передаем результаты обследований органам местного самоуправления, а дальше они решают – признавать жилье аварийным или нет, на основании нашего заключения. Здесь есть свои сложности, - поясняет Александр Викторович. - Иногда жители дома не согласны с тем, что он находится в таком состоянии. Но решение-то принимается на основании нормативных документов, по которым работает вся страна. Мало просто сказать: «Мы не считаем дом аварийным». Нужны доказательства. Вообще, принятие решения об аварийном состоянии дома не такой простой момент, как может показаться. От этого зависит, как минимум, безопасность людей, которые там проживают. А в некоторых случаях еще и тех, кто находится рядом».
В ряде случаев главы поселений отказываются от подписания акта выполнения работ по обследованию таких домов – именно тогда, когда эксперты 100-процентно уверены: дом ремонтировать нельзя, потому что такой ремонт не улучшит состояния дома и качества жизни, проживающих в нем, а напротив, усугубит уже имеющиеся проблемы.
Именно так складывается ситуация с МО «Луковецкое». Дом на улице Советской,2, где обследование проводил подрядчик Фонда капремонта Архангельской области – ИП Богданов, имеет износ 75,5%, при этом его фундамент изношен на 90%, крыша и полы – на 80%, стены и перегородки – на 75%. У здания значительная деформация – венцы и полы трех квартир первого этажа в буквальном слове лежат на земле, то есть дом с одного края погрузился в землю, имеет место быть неравномерная осадка. Древесина имеет следы биопоражения, что подкреплено заключением микологической экспертизы. По типовой схеме в данном случае дом не отремонтировать, если же начать его поднимать домкратами – он «потащит» за собой другие конструктивные элементы – крышу, перекрытия, стены, инженерные системы…
Выводы эксперты делают следующие:
С заключением экспертов не согласна глава МО «Луковецкое» Ирина СОБОЛЕВА. Она мотивирует тем, что «вторая часть дома – идеальная», а потому не соглашается признать аварийным «весь дом». Мотивация Ирины Станиславовны понята – она одинаковая у всех глав поселений: «У меня нет резервного жилья, мне некуда переселять людей…»
«Никаким капремонтом крен здания мы не исправим – деформация продолжится, - объясняет заместитель директора Фонда Михаил ХАБАРОВ. Разговор с главой МО состоялся по конференц-связи. – Мы потратим 4-5 млн рублей, при этом качества жизни людей не улучшим. При этом мы не уложимся в предельную стоимость и прогнозную собираемость по дому. Давайте посчитаем: сегодня по дому на Советской,2 собрано взносов на капремонт 145 тысяч рублей. Всего. И долг по одной из квартир – 30 тысяч. Цифры несопоставимы с затратами. И к положительному результату, повторюсь, такой ремонт не приведет. Поэтому он экономически нецелесообразен».
P.S. Из 13 деревянных домов Холмогорского района, прошедших обследование в 2019 году, в капремонт ушли 6. По семи МКД экспертами выдано заключение о рекомендации признать дома аварийными.