В поисках выхода. Санаторий «Беломорье» приглашает на… новогоднюю пьянку (корпоратив)

«Чистый воздух»… «девственная северная природа»… «отзывчивый персонал» - вот чем зазывает медицинское учреждение измученных годом Кабана офисных работников (основные любители корпоративных вечеринок).
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Отличная система скидок поможет сэкономить бюджет.
Особенно вдохновляет пункт - Процедуры можно приобрести на месте. Минеральная вода и лечебные грязи снимают известный синдром!
Интересно, как к такому соседству отнесутся другие постояльцы лечебно-профилактического учреждения, действительно нуждающиеся в медицинских услугах и покое?
Санато́рий (из нем. Sanatorium, либо из фр. sanatorium, от лат. sanatorium, sanatorius — «место лечения», «способный лечить», производного от sanare — «лечить») — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.
Напомним, что в местных СМИ уже появлялись сообщения о плачевном финансовом положении «Беломорья». Как видим, выход из кризиса лежал буквально на поверхности…
*Не на правах рекламы