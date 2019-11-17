Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поисках выхода. Санаторий «Беломорье» приглашает на… новогоднюю пьянку (корпоратив)

«Чистый воздух»… «девственная северная природа»… «отзывчивый персонал» - вот чем зазывает медицинское учреждение измученных годом Кабана офисных работников (основные любители корпоративных вечеринок).

Из сопутствующего:

  • Вкуснейшее банкетное меню от профессиональных поваров;
  • Зажигательная программа от, пожалуй, лучшего Деда Мороза Новодвинска — Николая Кулькова;
  • «Беломорье» доставит вас к санаторию и обратно;
  • Завершите вечер прекрасным салютом.

Отличная система скидок поможет сэкономить бюджет.

Особенно вдохновляет пункт - Процедуры можно приобрести на месте. Минеральная вода и лечебные грязи снимают известный синдром!

Интересно, как к такому соседству отнесутся другие постояльцы лечебно-профилактического учреждения, действительно нуждающиеся в медицинских услугах и покое?

Санато́рий (из нем. Sanatorium, либо из фр. sanatorium, от лат. sanatorium, sanatorius — «место лечения», «способный лечить», производного от sanare — «лечить») — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

Напомним, что в местных СМИ уже появлялись сообщения о плачевном финансовом положении «Беломорья». Как видим, выход из кризиса лежал буквально на поверхности…

*Не на правах рекламы

17 декабрь 14:13 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Левинталя на Гольдштейна. Декабрьская короткая чистка губернаторских рядов
Дожали? «Красный» губернатор Левченко попросился в отставку, или Как это у нас делается
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (141)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20