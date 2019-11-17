Архангельск: Родителей не будут штрафовать за прогул детского сада, но…

Архангельское общество буквально взорвала новость о том, что на родителей, чьи чада по каким-либо причинам, не посещают детский сад, в котором числятся, будут накладывать денежное взыскание. Самая мягкая реплика в соцсетях на эту тему – «а что они там курят?!» (вопрос не к детям).
Ситуацию проясняет издание «Регион 29»:
Прокуратура Архангельска не нашла в постановлении горадминистрации об установлении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах никаких штрафных санкций для родителей за «прогул» детьми учреждения дошкольного образования. Экспертиза надзорного органа показала, что те пять рублей, которые будут взимать с родителей, когда их ребёнка нет в дошкольном учреждении, являются платой за хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение личной гигиены и режима дня.
…Напомним, что со следующего года в Архангельске плата за 12 часов в детском саду вырастет со 139 рублей в день до 155. Главная причина таких изменений — рост стоимости продуктов, которые идут на детское питание. Кроме того, постановление предусматривает взимание платы не только по фактическому посещению, но и в случаях отсутствия ребёнка в детском саду без уважительных причин. Её размер составит пять рублей в день в обычных детсадах и девять — в круглосуточных. С некоторых льготных категорий граждан такую плату брать не будут.
… Таким образом, те пять рублей, которые родители заплатят за пропуск их детьми детского сада без уважительной причины, пойдут, в том числе, на компенсацию приобретения «расходников» для влажной уборки и другой бытовой химии. Следовательно, родители будут платить не штраф, а сниженную плату за присмотр и уход за детьми в детском саду.
И все-таки наблюдатели недоумевают – почему с них будут брать деньги за то, чем их дети не пользовались… той же бытовой химией. Видно, у чиновников особая логика… отличная от общечеловеческой.