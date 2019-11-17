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Надежды юношей питают. Зарплатные ожидания россиян в новом году

Повышение зарплаты: ожидают 42% сотрудников, проводят 32% работодателей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 500 представителей компаний и 1600 россиян, имеющих постоянную работу.

Повышение или индексация заработной платы планируется практически в каждой третьей компании (32%), однако судя по комментариям представителей компаний повышать зарплаты будут выборочно: «Планируется повышение только для технических служб»; «Пересматриваем оклады бухгалтерии — давно не повышали». 4 из 10 работодателей не будут повышать заработок персоналу.

Опрос представителей трудоустроенных россиян показал, что на увеличение заработной платы с нового года рассчитывают 42%. Одни уверены в своем профессионализме: «Меня ценят, потому заработную плату повысят». У других заработок автоматически повысится с увеличением уровня минимальной зарплаты: «В связи с повышением МРОТ».

4% респондентов зарплату повышали недавно. 3% работают в компании слишком мало, чтобы рассчитывать на повышение. Каждый третий уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет.

Чем старше россияне, тем меньше среди них тех, кто ожидает индексации заработка в новом году: 57% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет.

17 декабрь 11:30 | : Экономика

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