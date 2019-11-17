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Архангельская область: Вы будете смеяться… но зарплата растет

Аналитики «Банка данных заработных плат», информационно-аналитического проекта компании HeadHunter, подвели итоги 2019 года и выяснили годовую динамику прироста уровня зарплат в разрезах отраслей экономики, типов компаний, уровней и профессий работников, а также планы компаний по пересмотру численности сотрудников и зарплат в 2020 году.

В целом ситуация с заработными платами как в России в целом, так и в регионах Северо-Запада в частности, повторяет тренд прошлого года – стабильный умеренный рост зарплат на рынке труда. К концу года наиболее значительный прирост (почти 6%) пришелся на зарплаты линейных руководителей (+5,8% к уровню 2018 года). Примечательно, что специалисты начального уровня (без опыта работы) стали вторыми по темпам роста заработных плат (5%). Еще один позитивный тренд – доля фиксированной части в совокупном доходе специалистов всех уровней в течение года продолжала расти (+1%).

 Совокупный доход работников из регионов Северо-Запада с опытом работы от 1 года до 6 лет (уровни «Специалист» и «Ведущий специалист») с учетом бонусов и премий в 2019 году составил 53 445 руб. (до вычета налогов), что на 6,2% больше, чем в прошлом году.

 Лидерство в региональном рейтинге заработных плат по-прежнему удерживает Москва – в столице средний заработок специалистов и ведущих специалистов оказался равен 84 048 руб. (до вычета налогов).

 С другой стороны, в 2019 году ни в одном из федеральных округов не было зафиксировано отрицательных изменений в зарплатной динамике. Южный и Северо-Западный федеральные округа в течение года лидируют по темпам роста зарплат – более 6% к показателям 2018 года. Замыкает тройку по темпам прироста Дальневосточный федеральный округ (5,5%).

В разрезе профессиональной принадлежности самые высокие заработные платы в регионах (без Москвы и Санкт-Петербурга) традиционно у представителей сферы разработки программного обеспечения – 84 797 руб. (совокупный доход до вычета налогов по позициям «Специалист» и «Ведущий специалист», не включая начальный уровень и руководителей). Верхние строчки рейтинга также занимают работники, специализирующиеся на продажах лекарственных препаратов (71 416 руб.), продажах b2b (65 509 руб.), а также проектировании (62 943 руб.). В Москве в топ-3 вошли консультанты и специалисты, занимающиеся исследованиями и разработкой.  

16 декабрь 14:31 | : Экономика

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