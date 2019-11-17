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ОНФ - "Россетям Северо Запад": Хватит оправдываться! Общественники вступили в жесткий диалог с энергетиками

На прошлой неделе мы опубликовали материал, в котором архангельское отделение Общероссийского народного фронта подозревало компанию «Россети Север-Запад» в том, что она уродует дворы областного центра своими бесконечными раскопками.

«Россети» обратились в редакцию ИА RUSNORD с просьбой опубликовать свое видение проблемы. Что мы и сделали, добавив отдельный абзац к опубликованному материалу.

Но ОНФ тоже было, что сказать в ответ… а мы были и остаемся сторонниками любого диалога на общественно-значимую тему.

Публикуется полностью:

Пресс – служба регионального отделения ОНФ уверена в достоверности опубликованного ранее релиза о том, что «после вмешательства народного фронта при благоустройстве трёх дворов Архангельска будет сэкономлено до 400 тысяч рублей». Однако, в Архангельском филиале компании «Россети Северо-Запад» сочли информацию ОНФ не соответствующую действительности.

Итак, Архангельский филиал компании «Россети Северо-Запад» указывает на следующие обстоятельства, что:

«При обсуждении проекта на совещании с представителями ресурсоснабжающих организаций в администрации МО „Город Архангельск“ эксперты ОНФ не озвучили никаких замечаний или предложений».

Отвечаем: Согласно протоколу рабочего совещания от 27.11.2019 Региональным отделением ОНФ предложено ресурсоснабжающей организации пересмотреть технические условия по 3 дворовым территориям в Архангельске и исключить из них прокладку резервных труб под существующими проездами.

Выявленная „экономия“ — от 200 до 400 тысяч рублей — также вызывает сомнения, поскольку ничем не подтверждена.

Отвечаем: Указанные цифры получены на основании сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Сетевая компания предложила включить в проект благоустройства дворов прокладку труб на случай устранения технологических нарушений. Она необходима для того, чтобы в случае повреждения кабеля, расположенного под землёй на территории двора, специалисты не вскрывали асфальт и не портили тротуар или проезжую часть. 

Отвечаем: Решение по прокладке резервных труб во время проведения работ по благоустройству или до них, разумно и целесообразно, но должно быть реализовано собственником таких коммуникаций. В противном случае, ресурсоснабжающей организации придется при аварийной ситуации на сетях не только менять или ремонтировать такие сети, но и восстанавливать благоустройство территории в первоначальном виде.

Активисты ОНФ призывают ресурсоснабжающие организации региона более ответственно подходить к работе в рамках проекта ФКГС. Бережливее и эффективнее относиться к федеральным средствам, это позволит благоустроить для граждан большее количество общественных пространств.  

16 декабрь 12:14 | : Экономика / Скандалы

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