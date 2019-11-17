Поговорим за город? «Аквилон Инвест» открыл диалог с жителями Северодвинска

Масштабный инвестиционный проект по развитию территории у озера Театральное реализуется в полном соответствии с действующим законодательством.
Холдинг «Аквилон Инвест» открыто заявил о своем намерении осуществить проект. Подробная информация о его параметрах, включая обязательства инвестора по строительству общедоступного парка и берегоукреплению, а также детского сада опубликована в средствах массовой информации. Представители холдинга рассказали о проекте депутатам городского совета Северодвинска и ответили на их вопросы.
- Мы готовы обсуждать все аспекты реализации проекта. Но для этого необходимо не ангажированная площадка. Возможно, это будет группа в социальной сети. Мы как инвестор нацелены на конструктивное взаимодействие, с тем, чтобы максимально учесть все предложения и пожелания горожан. Для этого мы объявим открытый конкурс на разработку концепции рекреационной зоны, который предусматривает сбор предложений жителей для включения в проект, его итоговое общественное обсуждение и награждение победителя. Надеемся, что это будет по-настоящему «Народный проект», который можно воплотить в жизнь в интересах всех северодвинцев, - заявил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
В качестве вариантов для обсуждения, предлагается: разбивка всесезонного парка с большим количеством зеленых насаждений; размещение разновозрастных детских игровых площадок и зон отдыха для взрослых с малыми архитектурными формами, безбарьерными прогулочными дорожками, цветниками, газонами, кустарниками; установка различных спортивных площадок, зоны streetworkout с уличными тренажерами; устройство ледового катка, прокладка велороллерных дорожек, размещение зоны для скейтбординга. Также планируется выполнить берегоукрепление и обустроить зону у воды, где создать необходимую инфраструктуру для активного отдыха, как летом, так и зимой. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением.
Кроме того в рамках проекта за счет инвестора, за пределами парковой зоны, предусмотрено строительство объектов социальной сферы, передаваемых затем безвозмездно в собственность муниципалитета Северодвинска, в том числе детского сада на 280 мест. Также выделяется место для физкультурно-оздоровительного комплекса. В перспективе возможно продление прогулочной набережной – променада вдоль озера до берега у пр. Труда.