Машинист буровой установки в Архангельске - почти полтинник в месяц... было бы что бурить

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, машинист буровой установки в Архангельске в среднем получает 48 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре 50 000 рублей и в Петрозаводске - 49 000 рублей в месяц.
Машинист буровой установки должен знать:
- назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и силового оборудования, их характеристики;
- конструкции буровых вышек и мачт, правила их сборки и разборки;
- технологические режимы, правила и способы бурения и расширения скважин с отбором и без отбора керна в нормальных и осложненных условиях;
- геолого-технический наряд на скважину;
- содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ;
- цель и сущность цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин;
- назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов;
- назначение, характеристику, виды применяемых инструмента, приспособлений и материалов;
- требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород;
- способы управления процессом бурения с учетом геологических условий, возникновения осложнений в зависимости от состояния бурового оборудования и инструмента;
- условия и формы залегания полезных ископаемых;
- причины возникновения технических неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации;
- инструкцию по отбору и хранению керна;
- способы выполнения ловильных работ;
- основы геологии, гидрогеологии, горных работ, электротехники, гидравлики, пневматики;
- название и расположение горных выработок;
- классификацию и свойства горных пород;
- методы рекультивации земель;
- правила ведения первичной технической документации, ее формы;
- устройство и схему энергетической сети и методы ликвидации утечек тока;
- способы и правила производства стропальных работ;
- устройство трактора и самоходной установки, правила их эксплуатации и ремонта;
- план ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ.