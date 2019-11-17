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Машинист буровой установки в Архангельске - почти полтинник в месяц... было бы что бурить

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, машинист буровой установки в Архангельске в среднем получает 48 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 69 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 47 000 рублей, в Сыктывкаре 50 000 рублей и в Петрозаводске -  49 000 рублей в месяц.

Машинист буровой установки должен знать:

  • назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и силового оборудования, их характеристики;
  • конструкции буровых вышек и мачт, правила их сборки и разборки;
  • технологические режимы, правила и способы бурения и расширения скважин с отбором и без отбора керна в нормальных и осложненных условиях;
  • геолого-технический наряд на скважину;
  • содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ;
  • цель и сущность цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и замораживания скважин;
  • назначение, состав, способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и сложных инъекционных растворов;
  • назначение, характеристику, виды применяемых инструмента, приспособлений и материалов;
  • требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород;
  • способы управления процессом бурения с учетом геологических условий, возникновения осложнений в зависимости от состояния бурового оборудования и инструмента;
  • условия и формы залегания полезных ископаемых;
  • причины возникновения технических неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации;
  • инструкцию по отбору и хранению керна;
  • способы выполнения ловильных работ;
  • основы геологии, гидрогеологии, горных работ, электротехники, гидравлики, пневматики;
  • название и расположение горных выработок;
  • классификацию и свойства горных пород;
  • методы рекультивации земель;
  • правила ведения первичной технической документации, ее формы;
  • устройство и схему энергетической сети и методы ликвидации утечек тока;
  • способы и правила производства стропальных работ;
  • устройство трактора и самоходной установки, правила их эксплуатации и ремонта;
  • план ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ.
16 декабрь 07:55 | : Экономика

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