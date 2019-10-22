«Союз профессиональных строителей» поддержал проект холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске

Исполнительный директор СРО «Союз профессиональных строителей» Андрей Бессерт прокомментировал ситуацию вокруг реализации проекта развития территории на берегу озера Театральное в городе корабелов.
- Вопросы, связанные с жилищным строительством, требуются особого внимания. И далеко не только потому, что это один из пунктов Майских указов президента. Дело в том, что сегодня перед отраслью возник ряд пока не решенных вопросов в связи переходом на проектное финансирование. Реформа более-менее успешно идёт в крупных мегаполисах, буксуя при этом в регионах. К сожалению, в этом году значительно сократилось количество выданных разрешений на строительство со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для нашей области важен каждый новый проект, тем более такой крупный, как в Северодвинске – самый масштабный на сегодня в регионе. Его реализацией занимается местный холдинг, давно зарекомендовавший себя не только у нас в области, но и за её пределами. В результате к строительству будут привлечены местные строительные компании. И у нас нет никаких сомнений, что холдингу хватит ресурсов и опыта за несколько лет построить в Северодвинске жилой квартал с социальными объектами, что тоже немаловажно - отметил» Андрей Бессерт.