После водопровода - бани? Архангельску понравился процесс концессионирования

По собственным каналам, проложенным из мэрии Архангельска в редакцию ИА RUSNORD, стало известно, что в администрации города всерьез рассматривается вопрос передачи в концессию МУП «Горбани». Эти же сведения уже просочились в социальные сети.
Отметим, что данное муниципальное предприятие несет на себе повышенную социальную нагрузку. По крайней мере, до того момента, пока весь жилой фонд областной столицы (включая отдаленные и островные территории) не будет подключен к горячему водоснабжению и обеспечен хотя бы душевыми кабинами. В других европейских странах бани давно относятся к объектам релаксации и культурного отдыха, а не гигиены.
В связи с вышеизложенным, тариф на банные услуги нельзя повышать до бесконечности, а у планово-убыточного предприятия нет средств на ремонт и модернизацию 16-ти объектов.
Особое воодушевление вызвало только что появившееся сообщение о том, что концессионера «Водоканала» приняли на себя долги МУПа в размере 900 млн рублей.
Впрочем, с «Горбанями» несколько другая история. Если бесконечно поднимать стоимость одной помывки, то малообеспеченное население, а именно оно живет в старом и ветхом жилфонде на задворках городской цивилизации, может просто перестать ходить в баню и… окончательно завшиветь.
Предложить будущему собственнику зарабатывать на сопутствующих товарах и дополнительных услугах (тайский массаж, кровопускание и т.д.)? Вряд ли это окупит предполагаемые расходы.
Остается ждать… и надеяться.