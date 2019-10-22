Не только Шиес. Новодвинск в мусорных «объятиях»

В последний год СМИ и социальные сети много внимания уделяют ситуации в Ленском р-не (Шиес), забитом мусорном полигоне под Архангельском, тлеющей северодвинской свалке.
Но и в Новодвинске, городе северных бумажников, ситуация ненамного лучше. С 1 января будущего года вывоз отходов на местную свалку должен быть прекращен, а она сама со временем – рекультивирована.
Сейчас там идут, так называемые, разведочные работы – бурятся скважины, по котором экологи установят глубину мусорных пластов, их опасность для окружающей среды и живущих поблизости людей. Но основе этих исследований и будет создана концепция рекультивации применительно к местным условиям.
Комментирует глава городской администрации города бумажников Сергей Андреев: - Полигон ТБО Новодвинска должен стать первым, который будет рекультивирован и выведен за пределы города. Сегодня по закону полигоны не должны находиться в пределах города. У нас, к сожалению, от новодвинской свалки до ближайших домов менее 800 метров, то есть она находится непосредственно в черте города и если на ней что-нибудь произойдет - выброс газа, либо она загорится, что уже было неоднократно, будут страдать жители города. Мы должны этого больше не допустить. Поэтому наша первоочередная задача, которую должна решить администрация Новодвинска совместно с областной - это вывести полигон за пределы города в кратчайшие и обозримые сроки.
Отметим, что проектом рекультивации свалки занимается. столичная компания - ООО Институт «Газэнергопроект». Она выиграла соответствующий тендер и имеет 15-летний опыт работы. Среди крупных клиентов «Газэнергопроекта» - правительство Москвы, Управление делами президента, «Газпром» и РЖД.
Но сроки поджимают, до первого января осталось чуть больше месяца. Пока новодвинский мусор отправится на архангельский полигон, который тоже почти исчерпал свои возможности. И что тогда?
Вот, что пишет один из местных телеграм-каналов (об этой местной забаве несостоявшихся политтехнологов и экоактивистов читайте здесь): - Буровые работы в свое время проводились и на архангельской свалке. Но когда учёные увидели содержание шурфов - они ужаснулись. Работы были свёрнуты, а результаты засекречены. А между тем всё то, что под многометровыми слоями мусора разлагается - с подземными водами течёт в реку и наш водозабор…
Однако все внимание отвлечено на происходящее в Ленском р-не… где, по сути, ничего не происходит, все работы по экотехнопарку приостановлены еще прошлым летом. Многотысячные митинги, десятки публикаций в СМИ, посвященные куску тайги в сотнях километров от Архангельска, заставляют задуматься о том, что населением, не первый год страдающим от ядовитого дыхания многолетних свалок, кто-то умело манипулирует, переключая его внимание с реальных проблем на специально подготовленные информационные поводы.
Впрочем, чему удивляться, когда во главе протестной кампании стоят не специалисты в области экологи, а… политики.