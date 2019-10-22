Везет Северодвинску!

Глава Северодвинска Игорь Скубенко встретился с заместителем председателя областного Собрания Александром Дятловым. Темой обсуждения стали пути развития города корабелов в 2020 году.
В принятом бюджете Архангельской области Северодвинску отведено значительное место.
Запланированы субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы школ и детских садов, а именно капитальный ремонт, модернизация противопожарной инфраструктуры, благоустройство территорий, приобретение транспортных средств и оборудования для пищеблоков и прогулочных зон детских садов, оснащение транспортных средств системой «Глонасс».
На декабрьской сессии областного Собрания был рассмотрен вопрос о выделении дополнительного финансирования Северодвинску на капитальный ремонт плавательного бассейна школы № 29, а также на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций.
В рамках областной адресной инвестиционной программы запланированы средства на строительство детского сад на 280 мест. Также будут выделены средства на строительство лыжной базы в Северодвинске и других спортивных объектов.
Продолжится работа по реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»: на территории МО «Северодвинск» в период 2019 - 2025 годов предусмотрено расселение 35 198,7 квадратных метров жилых помещений аварийных домов, в которых проживают 2 175 человек.
Игорь Скубенко отметил, что на ближайшие три года в бюджете муниципального образования также заложены средства на строительство многоквартирных домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
В рамках областной инвестиционной программы заложено более 500 миллионов рублей на развитие дорожной сети. На эти средства планируется ремонт девяти участков городских дорог.
- Как и прежде, бюджет города имеет социальную направленность с учётом зарплат бюджетников, других платежей, сохранения льгот. В бюджете Северодвинска предусмотрены средства на социальную поддержку наших ветеранов, ремонт и обновление дорог, тротуаров, опор освещения. Также мы намерены уделить серьезное внимание берегоукреплению, - отметил Игорь Скубенко.
- Северодвинск всегда был на передовых позициях во внедрении новых направлений в образовании, здравоохранении, других отраслях. Скоро мы будем свидетелями открытия в городе корабелов «Северного Кванториума», который в перспективе может стать дополнительной составляющей экономического развития муниципального образования, выполняя научные и технические задания для стратегически важных предприятий региона. Мы видим, как активно строятся спортивные площадки, бассейны при образовательных организациях, облагораживается территория города, - добавил Александр Дятлов.
Отметим, что благодаря настойчивости и активности главных врачей северодвинских лечебных учреждений в бюджете следующего года заложены средства на ремонт фасада городской больницы № 1 и на модернизацию реанимационного отделения городской клинической больницы № 2 скорой медицинской помощи.
В завершение встречи были озвучены вопросы, требующие для их решения совместных усилий города и области. Это реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины, продление Морского проспекта, строительство ряда социальных объектов, техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1, реконструкция тепловых сетей города.
Участники встречи выразили взаимную уверенность в дальнейшем сотрудничестве между муниципалитетом и депутатами областного Собрания.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)